En annen Knausgård – og den samme

Karl Ove Knausgård: Fuglene under himmelen. 62 sider, med fotografier av Stephen Gill. Oktober.

Karl Ove Knausgård (1968) var en umiddelbar suksess da han som den første debutanten noen gang i 1998 fikk Kritikerprisen for romanen «Ute av verden». Så gikk det hele seks år til neste roman («En tid for alt», bejublet den også); og så enda fem år før det første bindet i det seks bind digre romanverket «Min kamp» kom i 2009. Da tok det helt av for en forfatter som i årevis hadde skrevet og skrevet og gnidd og gnurt uten å få det til, syntes han – og som han bruker mye utrettelig energi og plass på å skildre utførlig i «Min kamp».

Dette verket på til sammen 3600 sider solgte til slutt nesten en halv million eksemplarer på norsk, og gjorde Knausgård beundret, elsket og hatet for sin selvutleverende, følelsessvulmende, men også finurlig reflekterte og redigerte historie om sitt liv, der han hensynsløst og med tilsynelatende oppriktighet ikke sparte noen eller noe i sine karakterskildringer og springende refleksjoner om de forskjelligste temaer han var fiksert på.

Og så var han et verdensnavn, oversatt til mer enn tretti språk, prisbelønnet i mange land og etterspurt over alt. I årene etter «Min kamp» har han i tillegg til sitt øvrige travle liv, mange reiser og engasjementer, samt ekteskap, etter hvert med mange barn, og stadig nye forpliktelser å forholde seg til, opprettholdt en forrykende produksjon av sjangervarierte bøker, f.eks. «årstidsbøkene» «Om høsten», «Om vinteren», «Om våren», «Om sommeren», eller «Så mye lengsel på så liten flate. En bok om Edvard Munchs bilder».

Opptattheten av andre kunstarter, særlig bildekunst, har vært der hele veien – også i forseggjort bokutstyr, likeså en essayistisk skrivemåte. Men hvis man fortsatt sitter fast i et presse- og anmelderskapt inntrykk av Knausgård som en utelukkende selvutleverende og selvopptatt forfatter i ordrikt megaformat, byr forsommerens miniatyrutgave av en roman på 62 sider (9 av dem dessuten svart-hvitt-fotoer av Stephen Gill) på nye oppdagelser.

«Fuglene under himmelen» er en vakker bok. Man skal ikke være bibelsprengt før man i sitt stille sinn gjentar tittelen med bibelallusjonen om «liljene på marken og fuglene under himmelen», som vi antar lever uten sorger og bekymringer både for øyeblikket og framtida, men lever sine liv ureflektert ut som var de simpelthen sin egen mening. Knausgård nevner «fuglene under himmelen» boka igjennom (32, 37, 40, 61, 62), gjør til og med oppmerksom på at det var Kierkegaard som skrev liljene og fuglene sammen i étt uttrykk, henter fra to steder i Bibelen.

I teksten forteller Knausgård om noen fugler som år etter år bygger reir i samme stolpe uten å affiseres av at reiret med etterkommere med regelmessighet blir plyndret av rovfugl. Målt med menneskelig målestokk er de dumme som gjør det, men romantikeren Knausgård skildrer syklusen som noe betagende vakkert: livgivende natur, dødelig utgang. Han gjør det med en underliggende religiøsitet og gudshengivenhet som gjennomstrømmer boka.

I seg selv er «Fuglene under himmelen» en enkel historie – like vakker som enkel - om Solveig, 43, som bruker all tid på å pleie sin senile mor, samtidig som hun i sitt yrke pleier fremmede. Dette krever hele den oppofrende Solveig: Omsorgen for mora hele døgnet, stell av pasienter i arbeidstida, opptar henne til de grader at det ikke går opp for henne før leseren også ser det, at hun ikke ganske har fått med seg hva de to voksne barna hennes basker med: Datteren har flyttet hjem til mor for en periode under påskudd av å lese til eksamen, men har bekymringer av helt annet slag.

«Fuglene under himmelen» er et vakkert kammerspill av en roman for tre generasjoner, skrevet av en forfatter som sanser og ser detaljert, og som makter å formidle det. Det er litterære kontinenter fra mammutromanene hans, men kjernen i Knausgårds forfatterskap er bestandig: en sår, samtidig fryktsom og livsbejaende sanselighet som strever etter å forsone sinn med kropp, opplevelse med intellekt.

«Fuglene under himmelen» er en roman; den lanseres også som utgangspunkt for en teaterforestilling om «en moderne Solveig» i Ibsens «Peer Gynt». Å snakke om Ibsen, Solveig og Peer Gynt er en tilsnikelse, hvis man da ikke ser seg blind på selve ordet «moderne»: Ibsens Solveig, dette mønsteret av et «trofast» mehe, var mildt antikvarisk allerede på senromantikkens 1860-tall. Skal Knausgårds 2019-handlingsdyktige Solveig sammenlignes med Ibsens Solveig, må det være for å konstatere at den eneste likheten mellom dem er at de ikke likner i det hele tatt. Der den ene «venter» et helt liv, handler og reflekterer den andre realitetsorientert.