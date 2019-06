Frisk gjeng fra Austin

1 2 3 4 5 6

Los Coast: «Samsara» (New West)

Austin-bandet Los Coast liker å eksperimentere og blander inn mye på debutalbumet, og dermed hakker det litt.

Her er spor jeg mer enn gjerne setter på repetisjon, men også noen jeg følger trang til å hoppe over. Repeat og skip, som det het den gang cd-spilleren var sjef.

Fordelen er for så vidt at de fanger inn flere ved å variere. Noen som meg vil kose seg med orgel, kor og blåsere på retrotunge «Monsters», mens andre vil like rappingen på «Everything but (The kitchen sink)».

Vi får funk på «Shadow work», gospelfunk på «Simplify», en seig instrumental på «Cymatics» og James Brown-rop på «Masquerade». Tøffe «Battles» og balladen «The morning weight» er bedre, og de avslutter på vakkert vis med akustiske «Chesapeake».

Kjernen i bandet er vokalist Trey Privott og gitarist John Courtney, og de har med seg bassist Megan Hartman, trommis Damien Llanes og tangentspiller Natalie Wright.

En frisk gjeng vi trolig vil høre mer fra.

Beste spor: «Monsters», «The morning weight», «Battles», «Chesapeake».