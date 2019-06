Lett sommerunderholdning for leselystne

1 2 3 4 5 6

Linda Skomakerstuen: Uten innkommende ordre. Roman. 343 sider. Gyldendal.

Den enslige og barnløse jeg-fortelleren i «Uten innkommende ordre», Vilma Larsson, 34 år, har en sterk, og lettforståelig, fornemmelse av at «jeg sløser livet bort på ingenting». Det har da også gått helt i stå etter at samboeren kastet henne ut og hun har søkt husly tilbake i barndomshjemmet, allerede befolket av en overkristelig, bigott mor og en saktmodig far, men lykkeligvis også av en gammel enkemann av en farfar som suller med sitt, samt katten.

Det gjør det ikke bedre at hun står i akutt fare for å miste kontorjobben på den hagemøbelfabrikken der hun arbeider, «Uten innkommende ordre» som den er. Foruten blyge, tafatte og usexy Vilma er der en freidig, oppstasa kvinnelig slektning av fabrikkeieren på jobben, som bakker Vilma ut, også hjemme hos eksen. Alt sammen til Vilmas skam, for større er ikke lille Risør enn at «alle» vet alt om alle de andre «alle».

På dette nullpunktet i tilværelsen går Vilma gledeløst på st. hansfest, blir forutsigelig påseila, og utav intet erklærer hun at ferien skal hun tilbringe på ei øy i fjorden, rett utforbi Risør. Der skal hun telte sommeren igjennom og leve av jakt og fiske, så å si. Rivalinnen hennes sier hun vil gå barbeint til Bergen dersom puslete Vilma, som nok aldri noensinne har slått ned en teltplugg, alene klarer å overleve en hel sommer der.

Herfra holder romanen det gående over 300 sider, i en blanding av folkekomedie, krimgåte, familiedrama og bløtkakehumor. Krimgåten framkommer av kryssklipte tilbakeglimt fra femti år tilbake, da søsteren til Vilmas mor – år før Vilma ble født - midtsommers 1967 forsvant uten spor. Det blir det en mordgåte av; den finner sin oppklaring helt til slutt.

I mellomtida er her plass til en noe nær uendelighet av forviklinger mellom et oversiktlig persongalleri av selsomt sammenskrudde karakterer, der også en overoptimistisk alenefar har satt opp en restaurant for sommeren på Vilmas holme: Her er med andre ord også rom for søt musikk og romantikk. Og enda er her mye, mye mer, som spøkelser, bøe-lyder om natten og intriger, alt skrevet prunkløst og uforpliktende sammen, passende til lett sommerunderholdning for noen som vil ha en lettlest og «god» bok til det bruk.