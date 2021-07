Altfor glatt fra Hollywoods gamle gullgutt

KRIM: John Grisham skrev Hollywoods største blockbusterfilmer - det er noen år siden nå.

Gunnar Gran Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

John Grisham: «Den siste dagen». Thriller. Oversatt av Truls Holst Kopperud. 472 sider. Cappelen Damm.

1990-årene må ha vært en fantastisk tid for John Grisham. Den unge advokaten debuterte med «A Time to kill», senere filmet med Matthew McConaughey i hovedrollen. Kjempesuksess! På høyde med Tom Clancy og Harry Potter! "Pelikanrapporten» (Julia Roberts) og «The Firm» (Tom Cuise) ble nye slagere. Hollywoods dans rundt gullkalven Grisham ville ingen ende ta. Han fikk det til å regne penger - en ekte "Rainmaker" (1997 Matt Damon).

Men det har gått noen år siden Grisham var gloheit. Hollywood ringer ikke like ofte, men sjølsagt skriver 66-åringen tjukke romaner.

Årets bok ble først gitt som "The reckoning", som betyr å hevne en urett. Året er 1946. Stedet er Mississippi. Bonde og krigsveteran Pete Banning tar plutselig fram revolveren og skyter presten i menigheten. Han nekter å forklare hvorfor. Alt er klart og oversiktlig: Juryen kan velge mellom å gi Pete livsvarig fengsel eller dødsstraff.

Stilen minner om gamle rettsdramaer som «Drep ikke en sangfugl» og «12 edsvorne menn». Forfattargiganten William Faulkner dukker opp i en birolle, men Grisham er ikke i nærheten av hans nivå.

Del 2 er beretningen om Petes opplevelser under krigen, dødsmarsjen på Filippinene, der japanerne torturerte amerikanske soldater på verste vis. Her florerer det med uttrykk som "bare enda en verdiløs japse", "de satans gulingene" og "skyt drittsekken i ansiktet". Vi får plutselig en 141 siders krigsroman, som er totalt irrelevant for resten av handlingen. Grisham burde ha spart dette stoffet til en egen bok.

John Grisham er en god håndverker: Han kan høgge til gjenkjennelige gjerningspersoner, høvle vekk alle særheter og pusse ned figurene og spisse konfliktlinjene, så de blir så tydelige at ingen lesere vil tvile på noe. Grisham er tydelig - for tydelig - og for glatt.