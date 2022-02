Døden er en ensom sak

BOK: Ujevnt om klassiske modernistiske og eksistensfilosofiske temaer.

Peter Serck bor i Oslo. Han debuterte med romanen «Leieboeren» i 1982.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Peter Serck: «Skygger og andre fortellinger». 351 sider. Cappelen Damm.

Den nye prosasamlingen til Peter Serck (f. 1957) består av 62 tekster som med bare ett unntak har mannlig jeg-forteller, domineres av kvinneportretter, befolkes av kunstnere, preges av eksistensielt alvor og ellers har motiver og tematikk som går som en rød tråd gjennom forfatterskapet.

Tekstene kan gi assosiasjoner i ulike retninger; for eksempel er «Onkel Frans» beslektet med Bernhards «Havaristen», skjønt uten dennes insisterende intensitet.

Her er sure fioliner og mellommenneskelig disharmoni, ensomhet og fremmedgjorthet, sjalusi og utroskap. Det dreier seg stort sett om dannede skjønnånder som synes å høre hjemme i en annen tid med sin angst, nervøsitet, overspenthet, skam og skrøpelighet. De er redde for å bli avslørt, som i «Blikkene», og engstelige for å bli gjort til latter, som i «De andres munterhet».

Den andre verdenskrigen er en gjenganger, og døden er tilstede så å si på hver side. Serck bygger sine fortellinger lagvis, gjerne med en indre monolog som grunnmur, ofte kretsende omkring et urovekkende bilde eller en bestemt scene, som i «Budbringeren», der en filmfotograf fanger en gammel, koronasyk mann i dødsøyeblikket. Dermed reises også viktige moralske og juridiske spørsmål.

Flere av tekstene er praktfullt gjennomført og etterlater seg et sterkt inntrykk. Men med såpass mange fortellinger er naturlig nok ikke alt like litterært interessant. Noen tekster virker uforløste og skissepregede, andre fremstår som rester av større arbeider eller løse ansatser til noe større. En innvending man nok kan få, er en opplevelse av gjentakelse og ensformighet, idet flertallet av fortellingene har samme form, mennesketyper og tematikk.

Selv om Serck etablerer et eksistensielt alvor i samtlige tekster, preges likevel merkverdig mange av dem av en slags litterær lettvinthet, som om forfatteren ikke har brydd seg med å ta ut fortellingens potensial. Men når det er sagt, er det som alltid noe ved Sercks litt gammelmodige uttrykk, ordvalgene, syntaksen, rytmen, estetikken, det han betoner og det han dermed samtidig unnlater å si, og den innimellom nærmest romantiske, Sturm-und-Drang-aktige tilnærmingen til livets store følelser og spørsmål, som virker svært tiltalende.

Til tross for en nokså dyster grunntone og et noe sprikende resultat, er det alltid forbundet med et eget behag å oppholde seg i Peter Sercks prosa.