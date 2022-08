Mørk materie

Han hadde ikke sett for seg det, Oddvar Vignes, at han skulle sitte og signere bøker om selvmordsforsøk mens kona ammet Agnes på seks måneder.

Det var å dø han skulle, på et hotellrom, i Oslo, sommeren 2009. Da hadde finnøybuen funnet løsningen på den gordiske knuten han hadde i hodet. Han hadde bestemt seg for å ta livet sitt, og det var – så absurd det enn høres ut – en enorm lettelse. Takk for meg, beklager til mor og far og bror og søster og venner, men jeg orker ikke mer.

– Du må være grei å ikke skrive så kjedelig om dette. Det er alvor, men ikke sånn dødsalvor.