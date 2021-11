Verdens verste sydentur

BOK: Så du trodde at rennerumpe og dundrende dagen derpå var det verste som kunne skje i Syden?

Bobbie Peers har laget boka du vil flire av i jula, enten du er hjemme eller i Syden.

Steinar Brandslet

Bobbie Peers: «Førstehjelp for drapsmenn». Roman. 308 sider. Aschehoug.

Knut Jensen fra Stavanger er på juletur til Mallorca med kona Nina. Firmaet hans er gått konkurs og ekteskapet ser ut til å gå sånn omtrent samme vei. Men her blant svette, alkoholdunstende turisthorder skal de prøve å finne sammen igjen.

Ei uke senere, på Selveste Julaften, ligger en smadret og utbrent Lamborghini under et stup, og politiet slår fast at ekteparet Jensen er døde som kullbiter. Historien om hvorfor er til tider pinlig morsom.

For Knut Jensen er Rogalands svar på Mr. Bean, en klønete type som roter seg inn i trøbbel. Han sabber rundt i blå Crocs og bermudashorts fra Hennes & Mauritz mens han drømmer om å bli rik nok til å kjøre luksusbil og eie dyr klokke. Men det vil seg liksom ikke for Jensen.

Doen på flyets business class er uoppnåelig, ja, egentlig har han trøbbel nok med å skaffe en ledig solseng til seg selv og kona ved hotellets svømmebasseng. Helt til han tilfeldigvis får innpass hos noen rikinger.

Nå møter han plutselig folk som mest minner om dem du finner i tv-serien Sutrete Ekskoner i Beverly Hills, sånne som ikke tar deg på alvor med mindre skoene dine koster det samme som en bil. Men han blir jo ikke lykkelig som ved et trylleslag av den grunn.

Her skal det handle om umoral og lureri og drap og en røff astronaut som kanskje er den egentlig milde Charlie Duke, månevandreren fra Apollo 16, og litt om julenissen, den rakkeren.

Ofte skal Knut Jensen ønske seg hjem til Stavanger igjen.

Førstehjelp for drapsmenn har litt forutsigbar handling. Du blir ikke rik, interessant eller klok av å lese boka, skjønt det blir du jo ikke av å la være heller. Forfatter Bobbie Peers har laget glisende underholdning av sydenturen likevel. Humor kan berge nesten alt.

Dette er perfekt avkobling for romjulsdagene, med mindre du må bygge Lego med ungene eller har dummet deg ut ved å ha altfor avanserte og tidkrevende middagsplaner for storfamilien. De selger ferdig julemat i butikkene, jeg bare nevner det.

Eller du kan ta boka med når du sitter på flyet til Syden.