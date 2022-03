Perspektiv endres med alderen

Bill Clegg er litterær agent og står bak en rekke forfatterskap. Hans romandebut «Vi som hadde en familie» ble solgt til et tjuetalls land.

Nancy Øvrehus

Bill Clegg: «Slutten av dagen». 384 sider. Cappelen Damm. Oversatt av Monica Carlsen.

«Slutten av dagen» fikk gode kritikker da den ble utgitt under originaltittelen «The end of the day», men har fått en noe mer lunken mottakelse blant folket, om de uformelle ratingene gir et riktig bilde. Så gjenstår det å se om den treffer det norske markedet.

Romanen handler om Dana, et typisk barn fra overklassen, som finner en usannsynlig venn i nabojenta Jackie. Noe trekker de to jentene mot hverandre på tvers av klasser og tilhørighet, og gjennom mange år er de helt uadskillelige. Men da Jackie begynner å mistenke venninnen for å legge seg etter ektemannen hennes, oppstår det en isfront og de to kvinnene mister kontakten.

Hva som egentlig skjedde, avdekkes sakte, men sikkert, og vi som lesere får et innblikk i hvor mange tilfeldigheter som kan ødelegge både liv og vennskap. Vi møter de to kvinnene 40 år senere, og Jackies ektemann har avgått med døden for en tid siden. Kan de to vennene nå finne tilbake til det som en gang var?

«Slutten av dagen» er et temmelig lettlest drama, men byr på litt mer vridninger og vendinger som gjør den mer interessant enn en typisk billigbok. Den har en tydelig konflikt, men omtrent midtveis tok den faktisk en annen vending enn det jeg forutså, og det er jo alltid litt artig. En herlig del av denne romanen er hvor tydelig forfatteren er på at perspektivene våre endres med alderen. Noe som virket svært så viktig når man er ung, betyr kanskje ikke fullt så mye mot slutten av livet.

I begynnelsen av romanen forvirres jeg litt av det store persongalleriet som åpenbares litt i det raskeste laget. Jeg slet litt med å henge med en periode og tenkte at jeg ville gå lei, men så begynte brikkene å falle på plass. Nye sammenhenger ble skapt og ga historien et større perspektiv. Men mot slutten av boka faller tempoet noe, og jeg som leser blir litt mer rastløs.

Alt i alt er «Slutten av dagen» et helt greit tidsfordriv om man trenger å slå ihjel noen timer, men er nok ikke en roman som vil sette dype spor hos leseren.