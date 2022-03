Barn kan bli leger på Sølvberget

Rogaland Teater og Sølvberget samarbeider om å formidle litteratur på flere måter. Nå kan barna bli en del av universet til boka «Ulf er uvel».

Adrian (6) og Nora (5) er noen av de første barna som får teste ut «Ulf er uvel» sitt univers på Sølvberget i Stavanger.

– Ungene får en gøyal lekestund på Sølvberget. Håpet er at de skal finne veien inn i litteraturen og teatret. De skal bli oppfordret til å leke, og komme inn i en magisk verden, sier Pernille Kaldestad fra Rogaland Teater.

Rogaland Teater hadde premiere på «Ulf er uvel» 4. mars. Nå har de samarbeidet med Sølvberget og laget scenografi fra Ulf sitt univers, som er pyntet opp med på Sølvberget. Her kan ungene kle seg ut som doktor med stetoskop og diagnostisere både seg selv og sine foreldre.

– Det var et naturlig samarbeid da forestillingen er basert på boken. Det er noe med å kunne leke og gå inn i universet, enten om de har vært på teaterforestillingen eller lest boka, sier Dorthe Helene Stramrud, fra Sølvberget.

Ungene kan leke lege og spinne et snurrehjul for å finne en diagnose. Samarbeidet med teateret og Sølvberget gir barna mulighet å få kjennskap til en historie på forskjellige måter. Målet med samarbeidet er å få folk til å lese mer for ungene og ta dem med på teater.

Ungene Malin, Lilly, Adrian og Nora går i Dronningåsen barnehage på Gausel. De får være leger i det nye universet på Sølvberget.

Nå har Sølvberget en venteliste på boka «Ulf er uvel». Den har blitt lånt ut 185 ganger med fornyelser siden den kom ut. Biblioteket skal kjøpe inn flere utgaver slik at flere kan låne den. Teaterforestillingen av boka skal spille til 25. mai.

– Det er gøy at unger kan spille for unger. De når fram på en helt annen måte. Barn snakker i øyehøyde til hverandre. De trenger ikke spile barn når de er barn, sier Pernille Kaldestad fra Rogaland Teater.

Fakta Ulf er uvel «Ulf er uvel» er Rebecca Wexelsen sin første barnebok, som ble utgitt i 2020. Den handler om hunden Ulf som ikke føler seg helt bra. Ulf er blek og nedfor og har ikke lyst til å gjøre noen ting. Han drar til legen, som ikke kan høre noen hjertelyd i stetoskopet sitt. Legen sier Ulf er død. Les mer