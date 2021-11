Underholdende og morsom tullefilm

Ryan Reynolds’ humoristiske talent gjør den i overkant tøysete Netflix-filmen «Red Notice» til en festlig, om enn forutsigbar opplevelse.

Ryan Reynolds og Dwayne Johnson havner blant annet i fengsel i en heller ugjestmild del av Russland i denne uhøytidelige filmen.

Kine Hult Journalist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Red Notice

Amerikansk actionfilm. Regi: Rawson Marshall Thurber. Skuespillere: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. Varighet: 1 time og 57 minutter. Aldersgrense: 13 år. Premiere på Netflix 12. november.

«Red Notice» er den typen film som nesten bikker over til å bli en parodi på seg selv, og som nettopp derfor tør å dra det ekstra langt. Denne totale mangelen på selvhøytidelighet understrekes på mange måter ved å sette inn Ryan Reynolds og Dwayne Johnson i hovedrollene, og de gjør seg fortjent til lønna.

Reynolds spiller den geniale mestertyven Nolan Booth, som er ettersøkt over hele verden. Han er også en mester i å rømme fra selv de best bevoktede fengsler, så det er ikke så nøye om han blir tatt fra tid til annen. Johnson spiller den nidkjære FBI-agenten John Hartley, som jakter på Booth. I kulissene lurer imidlertid nok en genial mestertyv, «biskopen» (Gal Gadot), og som følge av den haltende logikken denne typen filmer har spesialisert seg på, må Booth og Hartley inngå et gjensidig motvillig samarbeid. Det går ut på å finne en myteomspunnet gjenstand, som strengt tatt ikke er så interessant, noe som da også understrekes i et av flere meta-øyeblikk, når Booth lurer på om gjenstanden kan skjule seg i emballasje merket «MacGuffin».

Jakten tar form av en slags spektakulær verdensturné, til en rekke kjente og billedskjønne steder, med en skrikende mangel på originalitet, men med mange ganske gode idétyverier. Det er samspillet mellom Johnson og Reynolds som gjør dette til noe litt mer enn bare en påkostet etterligning av smartere filmer, i hvert fall hvis man klarer å holde en viss ironisk distanse til det hele. Gal Gadot er også stilig i de utvalgte scenene hun er med i (dette er selvsagt også en film hvor man til stadighet blir overrumplet av fienden når det passer aller dårligst), og bidrar blant annet i noen godt regisserte kampsekvenser.

Har du sett et par filmer av dette slaget før, vil du neppe får mange overraskelser. Men har du litt barnslig humor og liker en dose lettfordøyd underholdning fra tid til annen, er det mye å kose seg med her.