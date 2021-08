La deg forføre

Puls-senkende sanger med tro på framtiden.

Watchhouse er ekteparet Emily Frantz og Andrew Marlin.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Watchhouse: «Watchhouse» (Tiptoe Tiger/Border)

Etter seks album bytter Mandolin Orange navn til Watchhouse.

Den soniske eventyrlysten som plateselskapet mener at dette har ført til, betyr ikke annet enn at ekteparet Andrew Marlin og Emily Frantz inviterer inn folk på gitar, bass, trommer, tangenter og blåsere. Innholdet er fortsatt delikat folk og utsøkt bluegrass fra Appalachene.

Duoen fra Chapel Hill i North Carolina skremmer neppe vekk gamle fans, men det kan godt hende de finner noen nye med Neil Young-pregede «Upside down». En flott låt.

Ellers er dette i det store og hele musikk som kan gi deg tilbake troen på verden. Legg pessimismen og kynismen til side og la deg forføre av den fine videoen til «New star» og barnefødselen det synges om i vakre «Lonely love affair».

For ikke å snakke om det naive hippie-håpet i den nydelige åpningen «Wondrous love»: Someday the stars will align and everybody watching will turn to one another and be kind.

Beste spor: «Wondrous love», «New star», «Upside down», «Lonely love affair», «Nightbird».