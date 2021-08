June Kommune får eget show

Verdens beste serviceleder – June Kommune – skal avspasere i høst for å sette opp sitt eget interkommunale show.

June Kommune (Jan Rune Holdhus) setter opp show i Stavangeren i oktober. Fra det private, og i kulissene, stiller Jon Aren Sægrov og Pål Mangor Kvammen.

– Dette kommer veldig bardust, men heldigvis har jeg en del avspasering til gode som jeg nå kan ta ut, og du vet det at jeg har veldig lyst å løfte fram andre artister i kommunen, for du vet det at vi bor jo alle i en kommune, selv om det er forskjellige kommuner, og i denne kommunen har jeg spesielt lyst til å ta med meg han der Jan Rune Holdhus, for han kan trenge litt drahjelp, så får han være med litt inni mellom vet du, så det blir så koseligt atte.

– Og nå skal du ...

– ... å ja, det blir en friske og stilige forestilling, og egentlig føles det ganske trygt, selv om dette er i det private, og jeg liker meg jo aller best inni kommunen, men det kan vel gå godt det, for mannen min jobber jo i oljå, ikke at jeg har sett særlig til han i det siste, for det har vært ganske travelt, for det tar tid å glede andre, men det er altså så koseligt! Og Jon Arne og han Kvammen er jo to stilige menn, så jeg tror det kan bli voldsomt kjekt for alle i kommunen. Og i andre kommuner også, for dette er jo et interkommunalt show.

– For vi bor jo alle ...

– ... i en kommune, ja, se der, du er ikke så dum du.

Gull over natta

Jon Arne Sægrov og Pål Mangor Kvammen i Stavangeren har hatt Jan Rune Holdhus i kikkerten en stund, og da June Kommune dukket opp var det bare å slå til. June er – ifølge seg selv – serviceleder for servicetorget i Stavanger kommune. Hun har jobbet i kommunen hele livet – og vært fornøyd med det. I januar 2021, da isen var på sitt tykkeste og glatteste, måtte hun bruke avspaseringstimene sine: Hun kom ikke opp rådhustrappene på grunn av isen. Da bestemte hun seg for å gi folket sårt trengt informasjon om kommunens strø-strategi på Facebook og ble en nett-hit over natta. Plutselig gikk folk rundt og sa «kommuuuunen», og lo.

Jan Rune Holdhus trengte bare et par gjenglemte briller, en leppestift, et par klips-øredobber og noen litt kommunale klær. Neste morgen hadde over 60.000 sett videoen av June Kommune som strødde på glattå.

– Sånne ting dukker opp en sjelden gang. Bøgvall Kai, «fine meg» og nå June Kommune. Vår oppgave blir å lage litt rammer rundt henne, så tror vi dette blir veldig kjekt, sier Kvammen.

June Kommune på scenen i Stavangeren, der hun skal ha show i oktober.

Mer enn kommunen

Nå blir det showpremiere i Stavangeren 27. oktober. En god time om ... kommunen?

– Å, det er en reise og et eventyr å være i kommunen, men jeg skal nok snakke litt om andre ting og. Litt foreningssladder, et flott åpningsnummer, litt interkommunal humor og allslags løye. Jeg har jo opplevd en del på servicetorget, for du vet at noen misforstår og tror at vi kan levere en type service som vi ikke kan levere, hvis du forstår, så nei da, så, det er jo alt mulig, og masse koselig, kanskje litt selvironisk og, for vi må jo kunne le av oss selv.

– Ja, jo.

– ... og det er veldig greit for meg å ha med han Jan Rune, for han er litt erfaren. Jeg er jo helt ny, mens han både har sunget og fortalt løgne historier for folk før. Jeg vet også at han har levd et veldig løye liv. Altså, det den mannen har vært igjennom av allslags. Herrlighed! Klart han må fortelle litt om det, og synge må han jo, for det liker jo alle, uansett hvilken kommune de kommer fra. Jan Rune er nok litt misunnelig på meg, fordi jeg ble litt populær, selv om jeg bare har gjort jobben min, men altså: Vi kan løfte hverandre opp, så vi kan gjøre verden til en bedre plass. Eller kommunen, da, til en bedre plass.

– Dessuten er jeg opptatt av terapi, og at folk skal kose seg, så det tror jeg blir veldig kjekt, ja. Jeg jobbet jo litt som engelsklærer en kort periode, du vet, «hello» og «goodbye», så det er nok å ta av, og det siste halve året har vært en fryd og en glede, og takk og lov for den avspaseringen jeg har til gode, så herrligt!

Fakta Jan Rune Holdhus Artist (solo og vokalist/låtskriver i J.R Harlekin), komiker og deleier i Fri Bar i Fargegata. Han har tidligere jobbet som alt fra modell, dragartist og produsent til barista, daglig leder og skuespiller. Kommer fra Hana, men ser på seg selv som interkommunal. Har gjort furore med karakteren June Kommune det siste halve året. Les mer