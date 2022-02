Ad astra!

Gro Dahle bor på Tjøme i Vestfold. Hun har skrevet bøker i mange sjangre og oversatt til en rekke språk.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Gro Dahle: «Tolv lysår». Roman. 535 sider. Cappelen Damm.

Gro Dahles (f. 1962) fremtidsfabel «Tolv lysår» minner litt om Didrik Morits Hallstrøms «Lysår» (2017). Begge skildrer en reise på 12 lysår til nærmeste beboelige eksoplanet.

I Dahles roman gjør imidlertid ny teknologi i 2037 det mulig for jeg-fortelleren Vera å tilbakelegge distansen på 52 år, som er innenfor et menneskeliv, men utelukker en returbillett.

Første del av romanen er et skissepreget riss av personer og premisser, der leseren føres effektivt og underholdende mellom scener og momenter. Men etter ankomsten til romfartssenteret drives ikke akkurat handlingen fremover i lysets hastighet. Det dreier seg om trening, testing og forberedelser, tekniske detaljer og astronomiske beregninger, uten at potensialet i det mellommenneskelige stoffet utnyttes eller utvikles i særlig grad. Etter hvert oppleves derfor fortellingen som nokså statisk.

Romskipet tar omsider av, uten at romanen helt gjør det. På den andre siden imponerer Dahle med kunnskaper og perspektivrikdom, og slår iblant til med svimlende gode sekvenser fra absolutt øverste hylle, især der hun skildrer sanseerfaringer og minner, eller reflekterer over mennesket og maktene.

I den siste delen av romanen henvender Vera seg til et «du», som viser seg å være Edward, faren til hennes barn, som er unnfanget og født i romskipet. Herfra får det mellommenneskelige større plass. Ved ankomsten til bestemmelsesstedet år 2089 ledsages også fremstillingen av et underliggende vemod over astronautenes offer. De våkner gamle etter å ha sovet bort store deler av livet, underveis til et fjerntliggende solsystem.

Den omsorgen de viser hverandre, syke, skrøpelige og uten nok forsyninger, mens de utforsker den nye planeten, virker mer ekte og lodder emosjonelt og psykologisk dypere enn hva romanen før har evnet å vise. Minnene og forholdet til foreldrene blir også viktigere for Vera, som ellers ikke har virket nevneverdig plaget av savn. Samværet med faren, som hun har hatt et slags «Interstellar»-forhold til, er gripende; det samme er bursdagskortene og diktene som moren skrev til henne før hun døde.

Til syvende og sist er dette en fortelling om håp, og særlig denne siste delen er raus med de kvaliteter som Dahle vanligvis skjemmer leseren bort med. Men denne gangen kunne altså fortellingen godt vært strammet opp med noen litterære ormehull som hadde tatt leseren til Luytens stjerne litt raskere.