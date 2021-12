Svak poesi

Velkjent stil og melodi, men mangler de universelle linjene.

Benji & Banden hyller Oslo, kjærligheten og indie-heltene i inn- og utland.

Benji & Banden: «Benji & Banden» (9AM)

Debuten til Oslo-guttene som P3 kaller kjærlighetsbarnet til Håkan Hellstrøm og John Olav Nilsen og gjengen. Singelen «Det vi får» ble trukket frem som et høydepunkt av undertegnede, og ble omtalt som «Jokke møter John Olav med påfølgende bander». Jeg er uenig med P3, men mener så klart at jeg var helt spot on.

«Det vi får» er klart utgivelsens sterkeste spor. Rock – enkelt og greit. Resten av sporene går i samme gate, men byr også på Oslo-porno, mye «ohh-oh-ohh» og «na-na-na», pluss noen pretensiøse linjer. Dog, det funker og fenger, men etter et par låter blir det flatt.

Åpenbart er bandet inspirert av Norges beste skrangle-poeter, men har en vei å gå før de kan få hundrevis til å synge med på de store historiene. De vil, men vekker få følelser. De poetiske grepene virker ofte påtatt og upersonlige. Likevel anbefaler jeg å putte en låt i spillelista, men bandet må grave dypere i materien før jeg hiver hele utgivelsen over.

Likevel, et band å følge med på.

Beste spor: «Det vi får».