Den eldste Egersund-cowboyen

«John - den siste norske cowboy» er ikke en film som roper høyt. I stedet gir den et stille og fint portrett av en gammel manns kjærlighet til hjemmet sitt og naturen som omgir det.

Dokumentarfilmen om den norsk-ættede cowboyen John Hoiland byr på mange flotte bilder fra farmen hans og den omliggende naturen.

John - den siste norske cowboy

Skulle dette vært en spillefilm, er det store sjanser for at den hadde blitt et tåredryppende drama om en enslig bondes kamp mot kapitalkreftene. For hovedpersonen i Frode Fimlands dokumentarfilm er i aller høyeste grad en type som går mot den strie strømmen. Barnløse, ugifte John Hoiland er 92 år gammel, og driver en stor kvegfarm i vakre og øde omgivelser i Montana i USA. Han forteller at han kunne solgt farmen og blitt millionær. Noe han ikke ser noe poeng i, selv om det ikke har vært noen manko på tilbud.

John Hoiland har begravd foreldrene sine på et lite, inngjerdet område på en store ranchen i Montana.

Han forteller aldri rett ut hva det er som holder ham tilbake, som gjør at han til tross for sin ganske voksne alder fortsetter å slå gress om sommeren og sørge for at dyrene får høy om vinteren. I stedet prater han om de daglige gjøremål i enkle, korthugde setninger. Han baker potetkaker etter morens oppskrift, prøver å rydde litt i et i overkant rotete hus, henter fram gjenstander som minner ham om foreldrene, som døde for flere tiår siden og ligger begravet på et lite inngjerdet område på ranchen. Han forteller om faren, som kom fra Egersund og utvandret helt i begynnelsen av 1900-tallet. Han hadde ikke penger til båtbilletten, men kom seg over til Amerika ved å spiller trekkspill om bord. Nå er det John som spiller, ofte sammen med sin jevnaldrende bestevenn.

Med kombinasjon av disse skildringene av Johns hverdag, hans hverdagslige monologer og storslåtte bilder av vill og vakker natur, tegner regissør Fimland et nyansert og fint bilde av et menneskeliv. Det er noe vemodig ved det hele, kanskje fordi Johns levesett og yrke er på vei inn i historien, sammen med ham selv. Men det er også en oppløftende film, mye takket være hovedpersonens ujålete vesen og avlappede syn på livet.