En fulltreffer etter sykdommen

Wow!

Randi Tytingvåg Trio gir ut sitt første album på norsk. Fra venstre: Erlend Egeberg Aasland, Randi Tytingvåg og Dag Vagle.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Randi Tytingvåg Trio: «Trøsteviser for redde netter» (Kirkelig Kulturverksted)

Det er noe fint med artister som, gjerne via omveier, finner hylla si. Randi Tytingvåg er en sånn artist. Hun har gitt ut mange gode plater, som for eksempel «Red» i 2013, et sted mellom singer/songwriter-tradisjonen, jazzen og popen. Likevel skulle det ta tid, og to lykketreff, før det virkelig satt. Da hun laget EP-en «Lights Out», flankert av strengekameratene Erlend Egeberg Aasland og Dag Vagle, ble det sådd et frø til noe helt spesielt.

Da hun senere kom i kontakt med jærpoeten Helge Torvund, og begynte å jobbe med ham, var det som å finne den siste biten til puslespillet. Etter mange år med leting i oppskriftsbøkene, viste det seg at oppskriften på suksesskaken var ganske enkel: To mann, en mikrofon, poesi tuftet på levd liv, skrevet av Tytingvåg og Torvund i samarbeid og litt krydder på platene. Nils Økland (hardingfele, fiolin, bratsj),

Vidar Kenneth Johansen (bassklarinett, klarinett) og Børge Fjordheim (trommer, perkusjon, klokkespill, sag) løfter dette albumet. Og for et album det har blitt.

Fakta Randi Tytingvåg Sanger og låtskriver fra Stavanger. Hun jobber i hovedsak med trioen Randi Tytingvåg Trio som hun har dannet sammen med Dag Vagle og Erlend Egeberg Aasland. Debuterte med albumet «Heavenly Attack» i 2004. Les mer

Randi Tytingvåg Trio jobber i jordfargene, i det organiske, med ekte håndarbeid og lunk i peisen. Vi er i Roots- og folk-USA, vi hører litt gresk mandolin, noen hint av klezmer og folkemusikk, et par nokså tradisjonelle viser og en god del livsdrama formulert med jærsk nedtoning.

«Trøsteviser for redde netter» er rett og slett et strålende vakker album. Lykke til med å holde dette unna Spellemann-statuettene.

Perler

«Redde netter» og «Vingespenn» sender tankene i retning Leonard Cohens «Dance Me To The End of Love». Stein Torleif Bjellas musikalske univers er heller ikke så langt unna. En klarinett flyter fint der det er luft og plass til den. Litt perkusjon danderes forsiktig ut. Nydelig. Rikstrøster Bjørn Eidsvåg er med på fine «Trøstevise». Å oversette «Always On My Mind» er et lite vågestykke, men Tytingvågs fornorskning er praktfull. Hun synger med skuldrene senket, med mindre patos enn tidligere og er altså flankert av helt strålende koring, fiolin og strenger. Vi får en frustrert, mollstemt blues i «Uro», der Tytingvåg synger «Kan du huske sist vi lo – vi to» (som jo er et sterkt utsagn når du deler hus med Christian Eriksen).

«Ein engel og ei sorg» er nok en sår, hjertevarm perle av en sang. Wow! Og sånn fortsetter det. Her er masse ekte, godt formulerte følelser og visdom, framført uten å være påtrengende. Ikke for mye, ikke for lite, og å synge på norsk (dette er første gang) kler henne utmerket. Samspill, koring, instrumentering, arrangementer – alt sitter.

Dramatisk sykdom

Tidlig i koronapandemien fikk hun beskjed om at hun måtte gjennomgå en risikofylt hjernehinneoperasjon. Det kunne føre til tap av hørsel, lammelser i ansiktet og dårlig balanse og satt en stopper for hele karrieren. Heldigvis gikk operasjonen bra, men vi forstå hvor de redde nettene kommer fra. Dramatikken og omveltningene som følger sykdom er noe herk, men det kan også være utgangspunkt og kontekst for god kunst. Den følelsen får vi på dette albumet. «Eg huske godt når eg va ung, og alt eg så gjerna ville», synger Tytingvåg, og fortsetter: «Men livet tok egne grep». Hun adresserer sin egen sykdom, og å bli frisk, i «Redde netter»:

Nattå komme mild og myk

Eg e ikkje lenger redde

En følge av å ha vært syk

Sånn va eg ikkje før dette skjedde

Så, altså, Randi Tytingvåg synger bedre enn noensinne. Dempet, varmt og rett fra hjertet. Torvund-poesien, som dekker et stort følelsesregister, passer henne perfekt. Melodiene er smekre. Erlend Aasland og Dag Vagle både spiller og korer aldeles glimrende. Gjestene er knallgode. Det tok 20 år, og et ubehagelig møte med livets lunefulle svingslag, men altså: Wow!

Beste spor: «Vingespenn», «Trøstevise for redde netter», «Uro», «Ein engel og ei sorg»