20 års modning

Brita sysler med sutt.

En god tegneserie er blitt stadig bedre.

Geir Flatøe Journalist

Radio Gaga: «Du er på lufta!» (Egmont)

Det er nå gått 20 år siden Øyvind Sagåsens «Radio Gaga» dukket i bladet «Bizarro», før serien tok veien til «Ernie» og siden «Pondus». I 2019 fikk den sitt eget blad.

I løpet av disse årene har «Radio Gaga» blitt bedre og bedre. Det er nå forsvinnende lite å utsette på serien som fungerer flott både stripe for stripe og i sammenhengende historier.

Et stjerneeksempel er hyperkonservative Rolf som utsendt medarbeider til Melodi Grand Prix, som han tror er en sangkonkurranse for folk flest. Børre som barneunderholder er også noe som huskes lenge etter at boka er lest.

Stavangerbosatte Sagåsen var tidlig ute med treffende Trump-vitser, og den godeste Donald slipper ikke helt unna her, heller.

Prikken over i-en, eller den siste prikken på terningen om du vil, er innslagene kalt «Bifigurskjebner». Her får du svar på hvordan det har gått med figurer som så vidt har vært innom, som bibliotekar-tvillingene Nelly og Lilly, forfatter Petrus Salbakken, småbruker Kjartan Fusel og ikke minst gatemusikant Bjartmar Bø som møter en ublid skjebne.

Skattefunksjonær Guttom Kobbe sliter også. Etter et skjebnesvangert møte med Brita ender han i et omreisende aserbajdsjansk freakshow sammen med Ananas-kvinnen, Hammerhai-gutten og stavangermannen som kan reglene for rundkjøringer.

Et galleri Kjell Aukrust verdig.

Som en bonus får vi et knippe enrutere falt «Flisespikkeri». Fils er aliaset som Sagåsen lenge brukte og fortsatt ikke helt har forlatt. Her får du blant annet vite hvilket halloween-kostyme du bør unngå å bruke på Hedmarken. Det gis ingen premie for å gjette riktig.