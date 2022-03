Rune Bjerga: – Det er på tide å brette opp ermene. Vi kan ikke vente på stadig nye støtte­ordninger

Lørdag kveld spilte Christian Ottesen en ny forestilling med «Blod, svette & mor mi». Regissør Rune Bjerga tror flere i kulturlivet må brette opp ermene og tåle noen karameller før vi er tilbake til normalen.

– Vi må spille for litt færre folk, tjene litt mindre penger og tåle at det går litt tregt. Men vi må spille, sier Rune Bjerga om et kulturliv i post-korona-sirup.

