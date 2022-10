Ny rekord

Ny solid plate fra FordRekord, landets blideste band.

FordRekord er ute med sin femte plate, «Danse på glasskår».

FordRekord: «Danse på glasskår» (Capella Records)

Haugesundske FordRekord må være et av de bandene i Norge med best stemning. De låter som sol, fest, lange, lyse kvelder og bekymringsløse horisonter – og litt kjærlighetssorg og smerte når de er i ballademodus. Dette er de ganske gode på også, har meloditeft og kanaliserer mye fin energi ned i sin ganske klassiske poprock. Oppskriften er enkelt, de befinner seg midt i veien og. Denne gangen er ringreven Espen Lind med som produsent. Han forsterker det ganske fine, tidvis lekre, uttrykket. Fin og flott, altså, fra gode musikere, men ikke veldig spennende musikalsk. De blir omtrent som en Ford. Solid, sikkert og uspektakulært. Og der stopper det. Bra folk, gode sanger, ett steg unna å bli noe mer.

På dette albumet, bandets femte, er det mindre fest og fyring, litt lavere puls enn tidligere og en følelse av et voksnere band, noe som kler dem. FordRekord er og blir et band som er vanskelige å elske, men veldig lette å like.

Beste spor: «Solbrent symfoni», «Danse på glasskår»