John Kåre Raake hadde stor suksess med manus til filmene «Bølgen» og «Skjelvet». I vår brakdebuterte han med "Isen". Tidligere spesialsoldat Anna og forsker Daniel er på ekspedisjon nær Nordpolen. Plutselig lyser en nødrakett opp den nattsvarte himmelen, rett over den kinesiske forskningsbasen. De to drar av gårde for å hjelpe, og møter et grusomt syn: 14 døde mennesker. En massemorder er på ferde. Forfatteren stuper rett inn i handlingen og holder spenningen oppe gjennom hele boka, bånn pinne fra start til mål.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Unni Lindell tilbake i god gammel form

Årets vinner av Riverton-prisen: Unni Lindells "Dronen" er noe av det beste krimdronningen har skrevet på mange år. En person er drept i et telt i Maridalen. Drapet har likhetspunkter med en ugjerning som skjedde på nøyaktig samme plass fem år tidligere. Sporene fører til dronefirmaet Grey Hunt som har etablert seg i den gamle militærleiren like ved. Lindell klarer å skape en spesiell, lummer sommer-stemning. Grepet med en drone som brukes til å spionere er snedig og originalt.

Bruno Lévy

Franske Bernard Minier er noe for seg selv

Noen tar over styringen av radiojournalisten Christines Liv, hun mister både jobb og kjæreste, føler seg utrygg hjemme, redselen får helt overtak. Samtidig mottar den sykemeldte kriminalførstebetjent Martin Servaz en nøkkel til et hotellrom i posten. Et rom der en kvinnelig kunstner tok livet av seg et år tidligere. Servaz starter sin private etterforskning. "Ikke slå av lyset" når ikke samme høyder som forfatterens to forrige, men nivået er skyhøyt. Alt er veldig velskrevet, og forfatteren tar seg god tid på å bygge opp spenningen.