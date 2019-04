Podkast: Tesla-rekorder, Ap som litt olje-jomfru og kunststipend for Oslo-folk

Tesla setter stadig nye og ville salgsrekorder i Norge. Hvorfor elsker nordmenn denne iPaden på hjul så høyt? Aftenbladets Eivind Aarre har vært Tesla-entusiast siden starten. Han er med i podkasten Aftenbla-bla for å forklare den enorme fascinasjonen for Elon Musks el-biler. Er det mest design og flottenfeieri, eller er Tesla noe helt annet enn andre biler?

Arbeiderpartiet har landsmøte i helga. Skal de vinne oljefolk på Vestlandet eller miljøfolk på Austlandet? Ola Myrset, journalist i Sysla, er med for å snakke om det enorme fotfestet oljå har på Vestlandet, hva industrien betyr og om det er mulig for et eventuelt oljeskeptisk miljøparti å vinne på Vestlandet.

Hvis du vil få kunststipend i Norge, da må du flytte fra Storhaug til Bjølsen. Da øker sjansen dramatisk for å få arbeidsstipend fra Staten. Jan Zahl har skrevet om fordelingen av kunststipender i Norge, og Oslo vinner. Hver gang. Er det fordi de flinke bor i Oslo, eller må de flinke flytte til Oslo for å komme seg inn i pengene?

Aftenbla-bla kan du abonnere på og lytte til i Itunes, eller der du finner dine podkaster. Du kan også høre ukens episode her: