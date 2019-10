Countryrock fra førsteklasses historieforteller

1 2 3 4 5 6

Chris Knight: «Almost daylight» (Thirty Tigers/Border)

Som tenåring lærte han seg John Prine-sanger, og i voksen alder var det Steve Earle som ble ledestjernen. Nå er Chris Knight 59 år, og det er gått sju år siden forrige plate.

Artisten fra Slaughters i Kentucky var 37 da han ga ut sin første, så det er ikke blitt mer enn ni i alt. De har til gjengjeld gitt ham ry som en førsteklasses historieforteller som vet hvordan sliterne har det. Denne gang ligner han mer på Earl enn Prine, men har med seg sistnevnte på Prines «Mexican home» fra 1973.

Han åpner albumet litt traust, som en sliten utgave av Earle i tunge countyryrock-dager. Midtveis skjer det noe nytt, der fine «Send it on down» er en bønn om frelse før det er for sent. Lee Ann Womack korer.

Vi er ikke bortskjemt med kjærlighetssanger fra Knight, men tittelkuttet «Almost daylight» er en vakker sådan. Den feletunge balladen «Flesh and blood» er ikke noe dårligere.

Ray Kennedy er produsent, og Knight gjør et bra comeback.

Beste spor: «Send it on down», «Almost daylight», «Flesh and blood».