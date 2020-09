En plate som vil bli husket

Koronaen ble en erkjennelse av at hun ikke trenger andre rundt seg.

Fenne Lily begynte å opptre som usikker tenåring. Nå er hun tryggere på seg selv. Foto: Nicole Loucaides

Geir Flatøe Journalist

Fenne Lily: «Breach» (Dead Oceans/Playground)

Isolert i Berlin lagde engelske Fenne Lily en sang som ble starten på plate nummer to. Hun innså at å være alene og å være ensom ikke det samme.

For to år siden ga hun ut «On hold» som en slags egenterapi. Med et plateselskap i ryggen blir oppfølgeren en herlig blanding av intime viser og skurrende rock der Steve Albini spriter opp gitarlyden. Bare hør friske «Alapathy» og Stone Roses-inspirerte «Solipsism».

Mye handler om problemer som piller ikke løser, men selvtilliten er bedre nå. For som hun har kalt en av de fineste sangene: «I used to hate my body but now I just hate you».

Tittelen «Breach» spiller på breech, setefødselen som brakte henne til verden, skrevet som breach, gjennombruddet nå i starten av 20-årene.

Fem sterke sanger er nevnt nedenfor, men ikke glem «Elliott», «Birthday» og «Someone else's trees». Det er usedvanlig mye bra her, på en plate som vil huskes.

Beste spor: «Alapathy», «Berlin», «Solipsism», «I used to hate my body but now I just hate you».