Slekten er verst

En ung, foreldreløs jente blir plassert hos en gjeng kriminelle slektninger i «Blodsbånd». Det ender selvsagt ikke godt.

Danske «Blodsbånd» handler om en dansk familie litt utenom det vanlige.

Blodsbånd

Skuespillere: Sidse Babett Knudsen, Sandra Guldberg Kampp, Elliott Crosset Hove, Besir Zeciri. Sjanger: Drama / Thriller. Regi: Jeanette Nordahl. Nasjonalitet: Danmark. Aldersgrense: 15 år

Livet er som kjent urettferdig. Man velger ikke hvilken familie man blir født inn i, og selv i vårt forholdsvis egalitære Norden, er dette en faktor det er umulig å se bort fra. Regidebutant Jeanette Nordahl setter dette poenget på spissen i den på mange måter forfriskende filmen «Blodsbånd».

Hovedpersonen er 17 år gamle Ida (Sandra Guldberg Kampp). Hun overlever en bilulykke, men hennes mor omkommer. Ida blir plassert i fosterhjem hos den nærmeste slekten, en tante (Sidse Babett Knudsen) som bor sammen med sine tre voksne sønner, en svigerdatter og et barnebarn, i noe som ved første øyekast ser ut til å være et respektabelt hjem et sted på den danske landsbygda.

Familien driver en nattklubb, som muligens er et slags vaskeri for penger de får inn på mindre hederlig vis. De tre voksne sønnene fester der om nettene, og tar med seg den mindreårige Ida på utskeielsene. Stemningen er god og Ida blir tilsynelatende mottatt med åpne armer av sine vennlige søskenbarn.

Den berømte danske hyggen er der kanskje på overflaten, men det tar ikke mange dagene før Ida forstår at hun har blitt en del av en klassisk mafiafamilie, som styres med hard hånd av den kjærlige, men strenge matriarken. Hun kysser sine voksne sønner på munnen og bedyrer at man skal spise frokost sammen som en familie. Det blir imidlertid snart tydelig at gjengen som samles rundt bordet holder på med lyssky aktiviteter som innebærer vold og utpressing.

Det mest skremmende ved det hele, er kanskje hvor raskt Ida blir innrullert i familiebusinessen, og hvordan all velviljen snur med en gang hun gjør det familien oppfatter som et feiltrinn. Da kommer de sanne ansiktene til denne dysfunksjonelle gjengen av psykopater fram. Det blir også klart hvor vanskelig det er å rive seg løs fra dem.

Man kan nok med en viss rett innvende at det er litt usannsynlig at man med vitende og vilje skulle bosatt en sårbar tenåring hos en familie man vet er kriminell, og sånn sett virker kanskje settingen i trivelige Danmark litt malplassert. Samtidig er det litt forfriskende å se en typisk mafia-tragedie utspille seg i litt andre omgivelser enn vi er vant til.