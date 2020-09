Kunsttyven kom hjem til Sandnes

– Jeg har brukt opp 8,5 av mine 9 liv, sa Karl-Bertil Nordland, kunsttyven fra Sandnes, da han besøkte hjembyen med filmen «Kunstneren og tyven».

Her er Karl-Bertil Nordland på sykehus etter en dramatisk bilulykke. På bakveggen er et av bildene Barbora Kysilkova malte av ham etter at de to ble venner.

– Hei. God kveld. Jeg er tyven. Jeg tror jeg kjenner de fleste her inne. Det er helt surrealistisk å komme til Sandnes med denne filmen. Jeg er skjelven og uvel.

Karl-Bertil Nordland er en av to hovedpersoner i dokumentarfilmen «Kunstneren og tyven». Han er, som han fortalte premierepublikummet i Sandnes mandag kveld, tyven i historien.

– De fleste her kjente meg som en major fuck-up. Jeg var heroinavhengig og hjemløs. Men jeg klarte meg, sier han, to minutter før filmen skal vises.

– Nå går jeg og roer meg ned med litt sushi.

Kunsttyven på hjemmebane

I 2015 brøt Karl-Bertil Nordland, fra Sandnes, og en kamerat seg inn i Nobel Kunstgalleri på Frogner i Oslo. På dette tidspunktet er Nordland narkoman og lever et hardt liv. Inne i galleriet demonterte de to kjeltringene to kunstverk som de tok med seg. Dette er starten på filmen Sandnes-publikummet fikk se mandag kveld.

Politiet finner tyvene, men ikke kunstverkene. Kunstneren Barbora Kysilkova har mistet to av sine mest verdifulle malerier. Under rettssaken gjør hun noe veldig uortodoks: Hun tar kontakt med Karl-Bertil og spør om de kan treffes. Hun vil prate, noe han sier ja til.

Hun vil også, viser det seg, male Karl-Bertil. Han sier ja til de også. De to utvikler et helt spesielt vennskap gjennom opp- og nedturene som følger.

Fra fjerde gang de treffes får de også besøk av filmskaper Benjamin Ree. Han vil i utgangspunktet lage en timinutters dokumentar til VGTV. men det skjer så mye uventet mellom kunstneren og tyven at han blir hengende på dem i tre år.

«Kunstneren og tyven» blir en helaftens dokumentarfilm, og den har allerede gjort stor suksess over hele verden. Filmen har ordinær kinopremiere 18. september 2020, men mandag kveld fikk Sandnes-publikummet en sniktitt og en prat med Nordland og Ree etter visningen.

Nordland ble møtt med trampeklapp da han sammen med regissør Benjamin Ree kom inn for å prate om filmen etter visningen.

Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova første gang hun bruker ham som modell for et av sine kunstverk.

Nordland ble blant annet spurt om hvorfor han takket ja da kunstneren spurte om å få en prat under rettssaken.

– Jeg ville gjøre opp for meg. Hvor maleriene var anten jeg ikke, for jeg var så rusa på den tiden. Men hvis jeg kunne gjøre noe for å hjelpe henne, ville jeg gjøre det.

Ingen skam igjen

Nordland så ikke filmen selv på kinoen i Sandnes. Han har sett den én gang – og det holder.

– Det er ekstremt ubehagelig å se hvordan jeg hadde det den gangen. Alle får se mitt absolutte bunnpunkt. Noen har sagt at skam dør når historier fortelles i trygge omgivelser. Jeg har ikke noe å skamme meg over lenger, og vis jeg hadde en liten rest igjen, forsvant den når filmen vises foran venner og onkler og tanter og svigerfamilie.

Nordland lever i dag et helt annet liv enn han gjorde da filmingen startet.

– Jeg har det bra. Jeg har studert, jobbet og fått livet mitt på beina igjen. Både filmen og Barbora har hjulpet meg, men det aller viktigste er at jeg for første gang er blitt glad i meg selv, sa han, før han fikk en ny applaus på sin gamle hjemmebane.

Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova tre år etter de møttes for første gang.

Filmen har mottatt strålende kritikker fra anmelderne. Den figurerer blant annet på flere «årets beste filmer»-lister, blant annet hos BBC og New York Times. Filmen er allerede solgt til 45 land.

Under Sundance filmfestival vant filmen World Cinema Documentary Special Jury Award for Creative Storytelling.

Under filmfestivalen i Haugesund vant den Andreasprisen

