Bedre første gangen

BOK: Zeshan Shakar fortsetter sine fortellinger om strevsomme klasse- og integreringsreiser, fra Oslos drabantbyer til regjeringskvartalet.

Zeshan Shakar gikk rett inn på salgstoppen med «Gul bok», og har fått flere gode kritikker. Aftenbladets anmelder har noen flere kritiske merknader.

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Zeshan Shakar: Gul bok. Roman. 287 sider. Gyldendal.

For tre år siden hadde Zeshan Shakar (1982) en oppsiktsvekkende debut med romanen «Tante Ulrikkes vei», en fryd av en roman, et fornemt lærestykke om «fremmedkulturell» oppvekst i en oslosk drabantby og en formidabel salgssuksess. Forfatterens ry har gått foran ham, og med en rekke jublende omtaler har årets «Gul bok» selv umiddelbart gått inn blant salgstoppene, uten at den holder samme høye standard som debuten.

«Gul bok» fortsetter der «Tante Ulrikkes vei» slapp. Den første handlet om barn og ungdom, og viste blant annet hvordan den enkeltes bakgrunn og familiemiljø er avgjørende for et menneskes utvikling og senere liv, særlig hvor viktig språklige ferdigheter og forhold til tekst er. Det gjelder oss alle, men blir så mye tydeligere for underprivilegerte mennesker som fortsatt befinner seg i den språk- og kulturkrets de for en generasjon eller to siden kom fra.

I «Gul bok» er personene voksne. I innlagte bakgrunnsglimt fra tidlige oppvekstår er folk og miljø gjenkjennelige fra «Tante Ulrikkes vei», men her er hovedpersonene det ærgjerrige paret Mani og Meena og familiene deres, ikke lenger de kontrasterende guttene Jamal og Mohammed. Ærgjerrige Mani har skaffet seg utdannelse ved BI og byråkratjobb i «Oppvekstdepartementet» i regjeringskvartalet, mens kjæresten Meena med sin master i farmasi er i ferd med å gjøre seg uavhengig både av foreldre og framtidig ektemann.

Der Mani nå har flyttet til en sentrumsleilighet, rives han av pliktfølelser overfor den enslige faren i Groruddalen – og her brenner det i skildringen av den heroiske faren, mens Meena for sin del ikke lenger ser ekteskap med Mani som særlig tiltrekkende. Det gjør nok ikke leseren heller, så på alle måter lidenskapsløse som de er. I det hele mangler «Gul bok» intensiteten og gløden fra debuten, der den domineres av to iherdig tilpasningsdyktige karrierister, «integrerte» til det som var (fortsatt er?) ambisjonsidealet for en generasjon og to siden, blottet for humør og humor.

Som roman er «Gul bok» traust og solid, men lar skjema og skjelett for oppbygningen stikke overtydelig fram i teksten. At handlingen utspilles i 2012-2013, sentrert om ABBs morderiske ugjerninger midtveis i boka, er heller ikke nok til å gi romanen eksplosiv kraft.