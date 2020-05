Undersøkelse: Nesten én av to ungdommer har sett porno på nett

Andelen 13-18-åringer som har sett porno på nett, har økt fra 42 prosent til 49 prosent de siste to årene. Lett å få tilgang, konstaterer Redd Barna.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet legger tirsdag ettermiddag fram en rapport om mindreåriges bruk av porno på nett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I en undersøkelse fra Medietilsynet, som er den femte delrapporten i tilsynets «Barn og medier»-undersøkelse, svarer 44 prosent at de ikke har sett porno, mens 7 prosent er usikre.

Andelen som har sett porno på nett, øker med alder både blant jenter og gutter: 31 prosent av 13- og 14-åringene har sett porno, 52 prosent av 15- og 16-åringene og 64 prosent av 17- og 18-åringene.

Flere gutter enn jenter

Seks av ti som har sett porno på nett, sier de likte det sist gang de så dette. Tre av ti syntes også det var spennende, men to av ti sier de ikke brydde seg. En liten andel på henholdsvis 6 og 5 prosent syns det var ekkelt eller ubehagelig.

Det er betydelig flere gutter enn jenter som har sett nettporno, med 72 mot 25 prosent, ifølge undersøkelsen. Guttene oppgir også at de var langt yngre enn jentene første gang de så porno.

63 prosent av guttene som har sett sex på skjermen, så det første gang før fylte 13 år, mens tilsvarende andel blant jentene er 43 prosent, ifølge undersøkelsen, som blir lagt fram tirsdag ettermiddag.

– Blir sexfiksert

Hele 80 prosent av dem som har sett nettporno, sier at de søkte etter dette selv sist gang det skjedde. 17 prosent svarer at «en venn viste dem det», 9 prosent sier at de fikk reklame for det, mens 7 prosent oppgir at de fikk porno i feeden i sosiale medier.

I en fersk Redd Barna-rapport der ungdom er intervjuet om porno, viser at barn og unge svært lett får tilgang til porno.

– Jeg var ni år da jeg begynte å se. Det er ikke så lett å stoppe når man først begynner, det er jo spennende. Du blir veldig sexfiksert når du ser det så tidlig. Det er dramatiske bilder som klistrer seg, forteller en ungdom til Redd Barna.

Grovere

Flere av ungdommene mener at det massive utvalget av porno som finnes bare et tastetrykk unna, oppleves som problematisk. Å se mye porno, kan øke interessen for enda grovere seksuelt innhold.

– Jeg er veldig nysgjerrig på porno og har brukt det i over to år nå. Bare av den lovlige varianten altså. Tingen er at i det siste så har jeg hatt så lyst til å se litt på barneporno at jeg nesten ikke klarer å motstå det lenger, sier en av ungdommene til Redd Barna.

– Ungdom som aktivt søker etter porno, sier selv det er lett å komme over voldelig eller aggressivt, kvinnefiendtlig og overgrepspreget seksuelt innhold. Flere mener det er en sammenheng mellom bruk av pornografi og press om å være med på grenseoverskridende seksuelle handlinger, sier Thale Skybak, seksjonsleder for Redd Barnas Norgesprogram.

Totalt 3.359 barn og unge i alderen 9 til 18 år har deltatt i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. Spørsmålene om porno på nett er bare stilt til barn i aldersgruppen 13 til 18 år.