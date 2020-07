Ukens anbefalte sanger

Sommerfrisk single varsler at album nummer seks er på vei.

Siv Langøy er fra Hellesøy i Stavanger. Foto: Bjørn Ramstad

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Siv Langøy fra Stavanger har albumene «Runaway» (demoer, 2003), «Honninghånd» (2005), «Superhimmel» (2007), «Reisefølge» (2011) og «Røvar» (2017) bak seg. Nå er hun i gang med sin sjette plate, som vil få samme navn som årets sommerlåt.

Hun bor nå i Halden og jobber på den kommende platen sammen med Freddy Holm.

«Livet» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Livet – Siv Langøy

On the beach – Mr Ben & The Bens

Buried alive – Buju Banton

Let it rain – Buddy & Julie Miller, The McCrary Sisters & Steve Earle

Statues – The Cleaners From Venus

It’s not always funny – Devendra Banhart

Hjertegod – De Musikalske Dvergene

Coming up roses – Constant Bop & White Denim

Got to be tough – Toots & The Maytals

March – Chezidek

Hallelujah – Haim

Beachwood Cyn. – Grady

Airtime – Katie Melua

Shine your light – The Nude Party

Can’t abandon my love – Maybel

Hei lyngdøl, ta deg ei øl – Bare Egil Spellemannslag

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.