Koselig og sjarmerende om en far som blir kvinne

En litt uvanlig familiekrise danner grunnlage for den svenske feelgood-filmen «Min pappa Marianne».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er selvsagt ikke bare enkelt når Lasse blir til Marianne, men det går seg nå til.

Kine Hult Journalist

Min pappa Marianne

Skuespillere: Rolf Lassgård, Hedda Stiernstedt, Lena Endre. Sjanger: Komedie / Drama. Regi: Mårten Klingberg. Nasjonalitet: Sverige. Aldersgrense: 6 år.

«Min pappa Marianne» er et godt eksempel på at det fint går an å lage lettbeint underholdning ut av dagsaktuelle og til dels tabubelagte problemstillinger. Filmen er basert på en sann historie fra vårt naboland, og handler altså om den 60 år gamle presten og familiefaren Lasse (Rolf Lassgård) som en dag avslører for sine voksne barn at han alltid har hatt «en kvinnelig side» og at han er Marianne på hjemmebane.

Sånne beskjeder er det ikke alle som klarer å fordøye like lett, og det gjør da heller ikke datteren Hanna (Hedda Stiernstedt), som er filmens egentlige hovedperson. Hun er som klippet ut av de utallige bøkene og filmene om unge kvinner som ikke finner seg helt til rette i voksentilværelsen og som roter seg inn i den ene forutsigbare forviklingen etter den andre. Først får drømmen om journalistjobb i rikspressen et skudd for baugen, så tar hun kjæresten på fersken med en annen kvinne, og derfra er veien kort til barndomshjemmet i småbyen hun trodde hun hadde forlatt for godt. Her får hun jobb som sommervikar i den lokale tv-stasjonen, og blir sendt ut for å lage saker om potetfestivaler og konkurranser i smørbrødspising. Alle venninnene fra ungdomstiden har tydeligvis vært igjennom en kollektiv nybakt-mor-lobotomi, og viser hverandre bilder av ungenes avføring når de samles for å kose seg. Heldigvis dukker det opp en kjekk, ung mann, som må nøye seg med å være en slags velplassert statist i denne historien.

Alle disse fornøyelige romantisk komedie-elementene klarer regissør Mårten Klingberg på et vis å flette sammen med den hakket mer alvorlige historien om hvordan datteren og resten av familien skal håndtere situasjonen når det viser seg at far vil leve som kvinne, også utenfor hjemmets fire vegger. Det er ganske formelpreget og veldig forutsigbart, men velspilt og ofte temmelig morsomt. Vi kommer sånn passe nært innpå Lasse/Marianne, men ser vedkommende først og fremst gjennom datterens briller. Resultatet er en hjertevarm og forutsigbar film som du har sett ulike varianter av mange ganger før, men som det alltid er hyggelig å se en gang til.