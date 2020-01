Intenst og skremmende på fyret

«The Lighthouse» er en klaustrofobisk og intens skildring av hvordan det gradvis rakner for en mann som er isolert på en øde holme.

Willem Dafoe og Robert Pattinson spiller isolerte fyrvoktere i «The Lighthouse». Foto: A24 Films

The Lighthouse

Sjanger: Horror / Drama. Skuespillere: Willem Dafoe, Robert Pattinson. Regi: Robert Eggers. Nasjonalitet: USA. Lengde: 1 t. 50 min. Aldersgrense: 15 år.

Det er lett å få assosiasjoner til tidligere tiders psykologiske thrillere når man ser Robert Eggers’ «The Lighthouse». Den er filmet i svart hvitt, omtrent uten bevegelse i kameraene, og med et nærmest kvadratisk bilde, akkompagnert av et durende og insisterende lydspor, som ofte gir assosiasjoner til David Lynchs filmer.

Hovedpersonen er en ung mann (Robert Pattinson) som får jobb som fyrvokter på en værhard holme. Her skal han jobbe sammen med en værbitt, gammel sjøulk (Willem Dafoe), som styrer det hele etter sitt eget hode og ikke nødvendigvis etter regelboka.

Det tar ikke lang tid før isolasjonen og de tøffe arbeidsoppgavene begynner å tære på nervene til nykommeren. Han blir oppsøkt av en ekkel måke, drømmer om havfruer, og mister etter hvert kontrollen over hva som er drøm og hva som er virkelighet. Når så båten som skal hente de to og avløse dem med et annet skift ikke dukker opp på grunn av uvær, går det raskt utforbakke. De begynner å drikke tett, og det blir stadig vanskeligere å forstå hva som skjer i virkeligheten og hva som foregår i den ene eller andre karakterens hode, og om hvem av dem som er den upålitelige fortelleren eller om begge er det.

Dette er så absolutt en film som skiller seg ut, spesielt i form, men også i innhold. Eggers skaper en fortettet, trykkende stemning i en setting som gradvis blir mer og mer ubegripelig. Det er i all hovedsak bare en og to personer som er med i alle scenene, noe som krever mye av de to skuespillerne. Heldigvis imponerer både Dafoe og Pattinson, som hver på sin måte gjør sine skrudde karakterer troverdige.

