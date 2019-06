Hvem er jeg i denne verden?

1 2 3 4 5 6

Rachel Cusk: Kudos. Roman. Oversatt av Agnete Øye. 207 sider. Gyldendal Forlag.

Det er scener i Rachel Cusk sin nyeste roman jeg ikke klarer å få ut av hodet. Flere ganger har jeg blitt gående og tenke på «Kudos», presentert ideer fra den for mennesker rundt meg og diskutert dem. Den tredje boka i Faye-trilogien er med andre ord en solid avslutning.

Roman fortsetter der «Transitt» slapp. Hovedpersonen Faye prater med folk, og gjennom samtalene utforskes eksistensielle tema som kjærlighet, døden og hvordan en skal leve livet sitt. Denne gangen er Faye på reise for å promotere en kritikerrost roman hun har skrevet. I løpet av reisen kommer hun i snakk med forskjellige mennesker som forteller små nøkkelhistorier fra sine liv. Som i de to andre bøkene «Omriss» og «Transitt» er Faye i bakgrunnen i store deler av romanen, de ulike menneskene og deres historier er i fokus.

I én samtale utforskes hvordan det kan ha seg at litteraturen er en kunstform som både er anerkjent og allemannseie. I en annen problematiseres en families intense forhold til sitt kjæledyr. Og i flere av samtalene utforskes hva det vil si å være kvinne og feminist i en tid der man skal være likestilt, men ikke nødvendigvis er det bak lukkede dører. Blant huslige plikter, i oppdragelsen og i ekteskap blir ideer om likestilling satt på prøve, og kanskje må de vike for den praktiske hverdagen.

I «Kudos» er særhetene skrudd til et hakk fra «Omriss» og «Transitt», uten at kvaliteten forringes av den grunn. Fortellingene er merkeligere, men ikke mindre interessante. Det er særlig en scene jeg ikke glemmer, en av få scener der Faye er i sentrum. Mens hun ligger og dupper i havet gjør en mann på land en urovekkende handling mens han vet hun ser på. Makten mellom kvinner og menn løftes fram, men ingen er tydelig offer her. På nærmest Ibsensk vis skildres øyeblikk eller episoder uten kommentarer, det blir opp til oss å tolke.

Valgene mennesker tar undersøkes med oppriktig nysgjerrighet i Rachel Cusks romantrilogi. Til sist blir vi sittende og granske hva som egentlig er viktigst i våre egne liv.