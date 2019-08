Blodskam i hillbillyland

1 2 3 4 5 6

Gabriel Tallent: Min eneste elskede. Roman. Oversatt av Stian Omland. 476 sider. Cappelen Damm.

Amerikaneren Gabriel Tallent (f. 1987) har med «Min eneste elskede» levert en debutroman som er både ualminnelig velskrevet og usedvanlig frastøtende. Romanen imponerer språklig, stilistisk og strukturelt, og pisker samtidig leseren fra den ene opprivende scenen til den neste.

Fortellingen tar riktignok til som en hvilken som helst sosialrealistisk skildring av oppveksten til den 14 år gamle Julia «Turtle» Alveston, men utarter snart til det groteske og horroraktige.

Vi befinner oss i hillbillyland i Nord-California, der dagen starter med en dram og ølflaskene åpnes med tennene. Her søker Turtle tilflukt fra sin forskrudde far i de omkringliggende skogene. Faren Martin er en belest og våpengal survivalist som strør om seg med referanser til litteratur- og filosofihistorien. Han er en ond mann som kamuflerer grov fysisk og mental vold som omsorg og kjærlighet, regelmessig nedverdiger og voldtar datteren, og tror han oppdrar henne til å overleve den sjette masseutryddelsen. Hver mann er en øy, alle andre er potensielle fiender.

Vold, vold - og vakker natur

Farfaren Daniel, på sin side, skal ha skåret strupen over på toogførti fiender i Korea og er ifølge Martin «en hardbarka mann (...) uten fantasi, som sitter sammensunket i en trøstesløs husvogn som stinker av Jack Daniel`s og de giftige drømmene hans». Turtle danser ungpikeyndig gjennom skogen i det ene øyeblikket, og trenes til å skyte skogens dyr med rifle og pistol i det neste.

Det er ikke så enkelt å få øye på hva forfatteren egentlig vil fortelle med all denne grove volden og incesten, det syke og det sinnssyke.

Fortellingen vibrerer av nerve og spenning, der det ene sjokket og grøsset tar det andre. Det er en særdeles ubehagelig tekst. Særlig er den stadig vekslende kontrasten mellom vakre naturskildringer og grov vold, et vellykket grep.

På en av sine skogsvandringer støter så Turtle på de typiske tenåringsguttene Brett og Jacob, som inviterer henne med hjem og introduserer henne for livet i den øvre middelklassen. Forfatteren skildrer dette miljøet med den samme slentrende elegansen som han hardkokt og nådeløst tar for seg triggerhappy white trash i falleferdige husvogner.

Da Turtle slik for første gang opplever vennskap og forelskelse, ser hun verden med nye øyne og erkjenner at forholdet til faren er sykt, unaturlig og farlig. Samtidig vekkes farens ville og voldelige sjalusi. Det som tok til som et sosialrealistisk drama dreier slik raskt henimot en uhyggelig thriller som kulminerer med et far-datter-oppgjør i beste Rambo-stil, der Turtle får bruk for alt det faren har lært henne om våpen og overlevelse.

Hva vil han egentlig?

På den ene siden er dette altså en fortellerteknisk imponerende oppvisning, der Stian Omland i sin gode oversettelse har lagt seg på et slags radikalt bokmål light som kler fortellingen godt. Men på den andre siden er dette også såpass skrudd at det dermed oppstår et lite troverdighetsproblem, idet det er vanskelig å se for seg at en så skadet sjel som Turtle skal kunne reise seg på den måten som hun til slutt gjør.

Det er heller ikke så enkelt å få øye på hva det er forfatteren egentlig vil fortelle med all denne grove volden og incesten, det syke og det sinnssyke, og med å spenne opp et så svart og dystert lerret. Men denne litterært sett overbevisende og hjerteskjærende skildringen av en ungjentes løsrivelse fra det naturstridige forholdet til faren og hennes modige og besluttsomme kamp for å overleve fysisk og psykisk, der Tallent får selv de groveste voldsscener til å fremstå som estetisk tiltalende, etterlater neppe noen leser uberørt.