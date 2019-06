Ukens anbefalte sanger

Vanary ble etablert av tvillingbrødrene Martin og Andreas Hauge i 2018. Bandet består av medlemmer fra Stavanger, Bergen og Haugesund, og debutalbumet siktes inn mot slutten av året.

I mellomtiden får vi singlen «Free bird», mikset av Inge Engelsvold på Tou Lyd. Den markeres med en konsert på Blyge Harry lørdag 6. juli.

«Free bird» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Free bird – Vanary

On graveyard hill – Pixies

Robin Williams – Noah Gundersen

The dead don’t die – Sturgill Simpson

Friends & lovers – Onni Boi

For you – Joanna Sternberg

Love games – Frank Carter & The Rattlesnakes

Rebound city – Bleached

No sleep – Caamp

All these walking thoughts – Roo Panes

Small – Olivera

Melody of love – Hot Chip

A lot to give – Iris Gold

Killers 3 – A.A. Bondy

Old town road – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

In this world alone – Doug Tuttle

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.