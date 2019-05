Er han bluesens framtid?

Alligator Records

Kingfish: «Kingfish» (Alligator/Border)

Spørsmålet om bluesens framtid ble luftet av magasinet «Rolling Stones», som mener at 20 år gamle Christone «Kingfish» Ingram er en blanding av B.B. King, Jimi Hendrix and Prince.

Det er mye å leve opp til, men det er også lett å høre hvorfor en blueslegende som Buddy Guy hyller ham. Gitarspillet er førsteklasses, og vokalen det samme.

Bakgrunnen er det heller ingen grunn til å klage over. Han er ekte vare, som han passer på å fortelle oss i «Before I’m old»:

I was born at the turn of the century

Lucky to be here at all

Grew up way down in Mississippi

When I heard Robert Johnson call

Han vokste opp halvannen mil fra det berømte veikrysset der det sies at Robert Johnson solgte sjelen sin til djevelen i bytte for å kunne spille blues bedre enn noen annen.

Ingram trengte ikke å oppsøke veikrysset til Johnson eller plantasjen like ved der Muddy Waters tilbrakte barndommen. Moren meldte ham rett og slett på et kurs på Delta Blues Museum. 11 år gammel lærte han å spille blues av Bill «Howl-N-Madd» Perry, et ikon innen Mississippi-bluesen.

Elevene opptrådte på Ground Zero Club i Clarksdale, og Perry ga dem artistnavn. Ingram ble Kingfish, og navnet ble sittende. Det stammer fra en gammel sitcom kalt «Amos ’n’ Andy», forteller Ingrams mor Princess Pride i et intervju med «Blues blast magazine».

Hun er kusinen til countrylegenden Charley Pride, men likte ikke at Perry utpekte sønnen som den eneste eleven som kom til å gjøre det stort. Det gjorde ham upopulær.

Uansett kan det se ut som om Perry får rett. Ingram opptrådte i Det Hvite Hus for Michelle Obama i 2014, han ble invitert til ulike talkshow og han begynte å innkassere priser. Han var suveren på scenen i Netflix-serien «Luke Cage», der konsertinnslagene med ulike artister i skurkens nattklubb var et høydepunkt.

På debutalbumet åpner han med en skurrende gitar i drivende «Outside of this town», før tempoet senkes i «Fresh out» med Buddy Guy som gjest. En klassisk blueslåt om jenta som gikk sin vei og gutten som sturer.

Ingram tar sjangeren på alvor. Kjærligheten er ulykkelig som i «Love ain’t my favorite word». Får han endelig napp, blir det trøbbel som i «Trouble». Skulle han mot all formodning ha en dame å komme hjem til, er det «Hard times» i samfunnet han lever i.

Ingram var vært med på å skrive åtte av de 12 kuttene, og albumet er produsert av Tom Hambridge (Buddy Guy, Susan Tedeschi, Joe Louis Walker). Keb’ Mo spiller på halvparten av sangene, i tillegg til å synge på «Listen».

Kingfish og myten om bluesen er født samme sted, og han er dristig nok til å bygge opp sin egen myte i «Been here before». Det hintes til Aspergers syndrom, men også til reinkarnasjon:

I don’t know where I came from

Or how I got this way

Mama say the sky lit up

With lightning on my birth day

I’ve always been different

That’s one thing that’s for sure

I can still hear grandma singing

Child, you’ve been here before

Den gjenfødte Robert Johnson? Vel, med sjamaner i kongehuset går alt an.

Beste spor: «Outside of this town», «It ain’t right», «If you love me», «Love ain’t my favorite word», «That’s fine by me».