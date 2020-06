Neil Young: 45 år forsinket, men med sanger for evigheten

Han har skrotet flere sanger enn de fleste har skrevet.

I 1975 skrinla Neil Young albumet «Homegrown». Nå er det omsider ute. Foto: Henry Diltz

Neil Young: «Homegrown» (Warner)

I 1972 toppet Neil Young listene med «Harvest», men fulgte opp med mer utilgjengelige «On the beach». I 1974 gikk han så i gang «Homegrown», en mer naturlig oppfølger. Den skulle gis ut året etter, men isteden valgte Young «Tonight’s the night» som hadde ventet i to år.

Fantastiske «Love is a rose» og «Star of Bethlehem», pluss «Little wing», «White line» og tittelkuttet ble siden resirkulert fra «Homegrown». Nå gis originalene ut sammen med de resterende sju låtene, der vi finner både Levon Helm, Emmylou Harris og Robbie Robertson.

Young har sagt at sangene føltes for intime, for tett på bruddet med Carrie Snodgress og deres sønn Zeke. Bare hør «Seperate ways», like hudløs sår som tidløs vakker.

Flotte «Try» forsøker å se lysere på det, og «Vacancy» er tøff.

«Mexico», «Kansas» og «We don’t smoke it no more» er mer uferdige, mens «Florida» er tullesnakk.

Ingen umistelig plate, men det er deilig at den endelig kom ut.

Beste spor: «Seperate ways», «Try», «Love is a rose», «Star of Bethlehem».