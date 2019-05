Beretninger om en sinna kvinnes liv

1 2 3 4 5 6

Golnaz Hashemzadeh Bonde: Det var vi. Roman. 219 sider. Oversatt fra svensk av Andreas Eilert Østby. Gyldendal forlag. Nahid Masmoods liv er et liv i kamp: “Den dagen jeg ble født, var jeg på mange måter en skuffelse”. Hun er den sjette jenta i familien, født inn i den iranske revolusjon. Nahid deltar i opprørene og kjemper for frihet, helt til hun får barn. Da starter hennes helt egen kamp, og med det en flukt til Sverige for å etablere et tryggere liv.

«Det var vi» er Golnaz Hashemzadeh Bondes andre roman, og handler om en ensom kvinnes liv. Den lille familien sliter i den nye tilværelsen. Nahid er isolert fra familien i Iran og integreres ikke i Sverige på noen god måte. En voldelige ektemann, sykdom og tap gjør Nahid til en hatsk kvinne. Bitterheten tar hun ut på de rundt seg. Samtidig ser hun dette selv, hun glefser fra seg og angrer, føler seg misforstått og misforstår de rundt seg.

Denne indre kampen er skildret så godt at vi forstår virkelig hva hun sliter med. Derfor tilgir man kanskje romanen for det tidvis svulstige språket og de mange patosfylte, korte setningene som skrur til dramatikken. Kanskje tilgir man da også de tidvis enkle slutningene, som når de svenske foreldrene til kjæresten til datteren ikke uttrykker nok glede over å få et barnebarn: ““Åh, så hyggelig,” sier moren hans. Det er alt. Det er nok forskjellen mellom å vite alt om døden og aldri å ha fryktet den. Livets storhet går forbi”. Å tro at de ikke blir glade for å få barnebarn fordi de ikke selv har opplevd døden tett på, blir lettvint. En mer velvillig lesning vil være at Nahim trenger å tenke at de mange tapene hennes, også har gitt henne en forståelse for livets storhet andre mangler.

Det er lett å lese romaner der motivet er et menneske med en dramatiske historie, som en roman OM det livet. Slik som at når Hashemzadeh Bonde skriver om livet til en førstegenerasjons innvandrer, så er dette temaet i romanen. Likevel er dette ofte en felle. Det vi var handler ikke om det å være innvandrer i det moderne Sverige. Det handler om hvordan vi mennesker er aleine, og hva det kan gjøre med oss.