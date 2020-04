Drømmepop med dunkel undertone

Fredelig og litt kjedelig: Purity Ring låter lekkert, men framstår likegyldig.

Purity Ring er Corin Roddick og Megan James. Foto: Carson Davis Brown

Anette Basso

Purity Ring: «Womb» (4AD/Playground)

Dette er den kanadiske duoens tredje album siden debuten i 2011, og det er hele fem år siden forgjengeren «Another Eternity». I mellomtiden har Corin Roddick og Megan James blant annet laget musikk for Katy Perry.

Likevel er mye som før. Purity Ring lager fremdeles drømmepop med en dunkel undertone. Om noe, er det litt mer nedpå enn før, med en mer raffinert produksjon som på sitt beste får lytteren til å føle at hen svever. Men albumet har en snodig struktur. Første halvdel byr oss riktignok på høydepunktet «Peacefall», som drypper sørgmodig av vakre detaljer og er beroligende i sin bruk av gjentakelser. Den omgis av en rekke likelydende låter, og albumet framstår fort som fattig i variasjon.

I tillegg har James mildt sagt ikke et særlig stort spenn i vokalen sin, den er rett og slett ganske «basic». Inntrykket løftes helt mot slutten med singelen «Stardew», som byr på bittersøte dagdrømmer og fanger oppmerksomheten – litt for sent.

Beste spor: «Peacefall», «Stardew».