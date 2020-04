Facebook utfordrer konkurrentene med ny videotjeneste

Facebook tar opp kampen med andre videotjenester og lanserer snart Messenger Rooms som vil tillate gruppesamtaler med 50 personer.

Slik vil den nye videotjenesten Messenger Rooms se ut. Facebook sier de vil lansere tjenesten globalt i løpet av de kommende ukene. Foto: Facebook via AP / NTB scanpix

NTB

Chatterommene vil være basert på Facebook Messenger og Facebook Groups, og kan være offentlige eller private, melder Facebook på Twitter.

– Vi tester det i noen få land nå, før vi i løpet av de kommende ukene vil lansere det globalt, skriver selskapet.

Rooms vil ikke ha en tidsbegrensning. Til sammenligning har konkurrenten Zoom en begrensning på 40 minutter på deres gratisversjon om flere enn to personer deltar.

Facebook opplyser at de også vil innføre nye detaljer som skal gjøre direktesendinger enklere, og at de vil gjøre det enklere å donere penger under slike sendinger.