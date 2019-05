1 2 3 4 5 6

Beabadoobee: «Loveworm» (Caroline)

Beabadoobee eller Bea Kristi, hadde aldri store planer for musikken sin. Internett mente noe annet. Internett hadde rett.

Det startet med en låt: «Coffee».

Som noen fant, synes var nydelig og spredde videre. Nå er Kristi plutselig en artist. Med fans bestående av ungdom som elsker hennes enkle tekster om vanskelig ting.

London-jenta er blitt 18 år og blir nå omtalt som det neste store. Med ep-en «Loveworm» holder hun fast på det unge og naive, samtidig som hun beviser at hun fortjener omtalen. Det er ikke noe dill-dall, bare kjærlighetssanger.

Miss me like the way your mother misses your height.

Sårt, ærlig og rett frem. Hun er forelsket og forvirra: Liker du meg? Hvor er sommerfuglene nå? Hvorfor gjør ting vondt?

Singer-songwriters som synger om kjærligheten er intet nytt, men Kristi fortjener oppmerksomheten.

Hun har laget sju spor med enkel indie-pop som enten treffer deg hardt, eller som får deg til å tenke tilbake på ungdomskjæresten.

Beste spor: «Disappear», «Ceilings».