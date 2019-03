Eidsvåg og Dagsland reiser på turné sammen

– Sigvart har en av Nordens flotteste stemmer, det er en fryd å jobbe med karen, det vanker gåsehud hver gang. Nå blir det altså rikelig med gåsehud-muligheter i høst. Om ikke stemmen min er så sofistikert som Sigvart sin, så hender det at den når fram. Dette gleder jeg meg til og for alle dere som har det som Knut Arild Hareide: «..når det gjelder musikk liker jeg alt fra Sigvart Dagsland til Bjørn Eidsvåg», så må jo dette være høstens riktige valg», sier Eidsvåg i en pressemelding.

Dagsland ser også fram til å legge ut på veien med Eidsvåg:

– Jeg gleder meg som en unge til disse konsertene. Bjørn er en av vår tids store norske formidlere, med en låtkatalog som kan gjøre de fleste andre grønne av misunnelse. Vi har ikke helt ulik bakgrunn, for å si det forsiktig, og jeg tenker at dette samarbeidet er en historie som lenge har ventet på å bli fortalt. Og ikke minst: Et viktig kriterium for meg, etter å ha turnert med Karoline Krüger i fjor, var at neste samarbeidspartner måtte være penere enn henne. Og da var jo valget enkelt.

Dagsland og Eidsvåg har begge blitt tildelt flere prestisjetunge priser som Prøysenprisen og flere Spellemannpriser. De har gitt ut flere titalls album med store salgssuksesser og utsolgte turneer.