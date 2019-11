Dra mæ´i teina, dette var moro!

1 2 3 4 5 6

JULESHOW

Barnas Store Julerevy: «Julespenningen». Med: Christian Eriksen, Kristian Arntsen, Hans Petter Jørgensen, Ove Storland, Ingrid Rusten og Alexandra Gjerpen. Musikk: The Vidar Kenneths. Stad: Sola Kulturhus. Lengde: 1 time 10 minutt.

Når du står der, mellom dei tronge benkeradene på Sola kulturhus, med din eigen unge veivande framfor deg og eit barn du aldri har sett før som dunkar mot beina dine bak, og prøver å bevega deg som Reinsdyret Rudolf ... Eg er framleis ikkje heilt sikker på kva slags oppleving dette er for ein tungt utdanna mann på 50. Men det er ei slags oppleving.

Barnas store julerevy har altså fått dette taket på oss, etter 18 år med alternativ juleoppladning i Sola kulturhus: Det tek ikkje meir enn 10 sekund og eitt «Heia ongane!» frå Christian Eriksen, så er kontakten mellom scene og ungane i salen oppretta. Den skal halda fram. Barna hadde mange innspel til Svartnissen i løpet av den neste timen.

Og sanneleg står ikkje me vel vaksne der også, på eit visst tidspunkt, og prøver å utføra rørsler me ikkje har sjans på - og håper ingen ser oss. Men moro er det.

Kristian Jacobsen

Elektrisk stemning

Årets versjon av julerevyen har fått tittelen «Julespenningen». Det handlar - som alltid - om at Svartnissen skal prøva å ødelegga jula, og denne gongen skal det skje ved å ta straumen. Reinsdyret Rudolf har fått flyskam og gått over til elektrisk slede. Rekkeviddeangsten er til å ta og føla på.

Svartnissen (Hans Petter Jørgensen) har fått seg kjærast frå Sandnes, Sannissen (Alexandra Gjerpen), og har kanskje blitt snill. Sannissen er ein selfieoppteken bloggar som leverer ein del replikkar som susar fint over hovudet på dei aller minste og rett i teina på dei av oss vaksne som liker å tenkja litt koffert.

Kristian Jacobsen

Samtidig har fising og blaute ordspel ei såpass sentral rolle i jakta på alternativ energi at vår åtteåring definitivt var sjarmert i senk, ganske særleg av den daddeletande og tungt fjertande Kissa Nissemann (Kristian Arntsen).

Tanta Lucia (Ingrid Rusten) rullar på si side rundt og lyser på blinkeskoa sine, mens ho leverer alternative variantar av dei fleste ordtak som finst.

Åserals fremste

Men midt i det heile er det ein fest å oppleva Reinsdyret Rudolf i Christian Eriksens pussige kropp, ganglag og latter - denne gongen heldigvis i ei svært sentral rolle. For ikkje å snakka om den underkjende Åseral-dialekten Rudolf uttrykker seg på, som viser seg å vera midt i blinken til rapping. Det må vera eit høgdepunkt i desse 18 åra når Rudolf og resten av gjengen framfører «Move like Rudolf» - og altså får store og små i salen til å prøva å gjera det same. Det er rett og slett ei skikkeleg kul låt. Sjekk videoen!

Her er me forresten ved endå ein ting å applaudera: Denne gjengen byr på eit glimrande, fem mann stort orkester, på nye, eigenkomponerte songar i eit oppdatert uttrykk - på norsk - og på både morosame og smarte arrangement av gamle songar. Det skaper ein heilt eigen energi og dynamikk når også musikken er ein levande del av heilskapen.

Nytt kvart år

Det er sjølvsagt ikkje bånn gass og supermoro absolutt heile tida, eit par gonger stoppar det litt opp.

Likevel er det imponerande at Barnas store julerevy ikkje går meir på tomgang etter 18 år, at dei ikkje bare kjører reprise på det same showet år etter år - slik så mange andre gjer i underhaldningskappløpet fram mot jul - men lagar nyskrivne, vitale historier, songar og ordspel for store og små år etter år - om enn rundt dei same karakterane.

Eg har sett ein heil del av julerevyane på Sola. Årets variant er definitivt ein av dei beste. Kanskje den beste.