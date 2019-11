Pianoballadene tar prisen på en av årets beste norske plater

1 2 3 4 5 6

Signe Marie Rustad: «When words flew freely» (Die With Your Boots On)

Signe Marie Rustad startet med americana på «Golden town» i 2012, krysset grenser på «Hearing colors seeing noises» i 2016 og fortsetter med det på album nummer tre.

Hun åpner med en kort intro før vi får «Red light calling», engelsk folk-musikk med dype røtter der Sandy Denny var det store navnet. På «Not without my pen» faller alt på plass, og hun meisler ut sin egen nisje slik Joni Mitchell en gang gjorde.

«We belong somewhere» er en nydelig pianoballade, fulgt av bølgende «Something easier». «Hands across her back» er mer anonym. Så kommer pianoballaden «Die with your boots on», og pianist Bjørge Verbaan fortjener en stjerne i boka. Geir Sundstøl og David Wallumrød er også blant de mange som bidrar på platen, og medprodusent er Kenneth Ishak.

Fine «A thousand lights» ligger i krysningspunktet mellom folk og pop, og albumet avsluttes på varsomt vis med «When words flew freely». Nydelig.

Beste spor: «Not without my pen», «We belong somewhere», «Die with your boots on».