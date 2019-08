Fiks roman fra middelklassen

1 2 3 4 5 6

Jens M. Johansson: Lavterskeltilbud. Roman. 341 sider. Tiden.

I det årets roman av Jens M. Johansson (1971, debut 2002) åpner, blir hovedpersonen (Adam, av alle mulige navn) raskt og effektivt presentert. Han er en ærgjerrig, selvsentrert og sjalu forfatter som ikke kan finne flyten i skrivinga si, samtidig som ekteskapet hans kollapser etter konas bekjennelse om utroskap. (Hvem den i første, andre og tredje omgang ikke navngitte elskeren er, forblir lenge en særdeles nærliggende overraskelse på vent.)

Men nå tror Adam at han har kommet på et strålende konsept med utsikter til både salg og berømmelse for sin neste roman: Fra sitt borgerlig bornerte revir og med et sjølgodt klasseblikk som anser seg for å være liberalt – i betydningen innsiktsfullt tolerant og overbærende, vil han stige ned og gi litterær stemme til de mange som de få gjerne kaller «folket».

Det er riktig så ironisk at han her og nå får råd og offentlig støtte til det, ettersom han i konkurranse med 573 søkere har fått Kulturrådets ekstraordinære stipend på 700.000 kroner til prosjektet. For at folkets røst skal lyde autentisk, må han bevege seg blant arbeidsfolk. De på alle måter klossete forsøkene hans på research og deltakende observasjon på bilverksted og lager samt et noe lengre hjelpeløst arbeidsforhold på Kiwi er ikke uten humor. Der skjønner han snaut nok at kollegene passer på ham som en eksotisk maskot.

Adams ekskursjoner inn i fremmed terreng avføder til slutt en roman, som han har mistanke om er riktig dårlig. Men når han bokbader med den for et smilende, leende og bevisstløst applauderende litteraturhuspublikum (husker noen «kulturkjerringer»?), og for godt mål med sin mest forhatte forfatterrival som intervjuer, slår han også bunnen ut av sitt eget prosjekt: hvorfor skrive for et publikum på slike tilstelninger, som han begge ellers ser ned på og håner?

Med «Lavterskeltilbud» nøyer Jens M. Johansson seg med å henge ut den litterære lavborgerlighet blant lesere så vel som forfattere i deres (eller vår) uopphørlige middelklassejakt på kulturell vind og forfengelighet. I en fiks roman som ikke er uten identifiserende pekere mot fortellerforfatteren Johanssons person, så helgardert fiks at den dribler seg sjøl.