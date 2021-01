Ukens anbefalte sanger

«Building an empire» er første single fra debutalbumet til stavangerbandet Ted & the drummer. Platen får samme navn som sangen og kommer 25. februar.

Ted & the drummer er fra venstre Eirik Pedersen, Anders Hanasand, Trond Aril Espedal og Bjørn Helge Nerdal. Foto: Helle Navartil

Geir Flatøe Journalist

Innspillingen har foregått i ABC Studio i Etne med Stig Morten Sørheim bak spakene. Lars Eirik Støle (Vamp, Ford Rekord) bidrar med tangenter.

Ted & the drummer har holdt på siden 1990-tallet, men det var først i 2019 at de ga ut en sang. Deretter fulgte en ep med fem kutt.

I dag består bandet av Eirik Pedersen, Anders Hanasand, Trond Aril Espedal og Bjørn Helge Nerdal. Sistnevnte spiller bass og har overtatt etter at hverdagen ble for travel for Daniel Engen.

«Building an empire» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Building an empire – Ted & the drummer

Gått meg vill – Kryger

Chemtrails over the Country Club – Lana Del Rey

Hooded crow – Hege Brynildsen

Heavy covenant – The Hold Steady

Reason to believe – Vagabon & Courtney Barnett

Colors – Langhorne Slim

That’s all you got – Night Beats & Robert Levon Been

Oh oh my my – Coco Reilly

Sleight of hand – Duff Thompson

Ankeret – Trygve Skaug

En fabel uten fasit – Kåre Indrehus & Asbjørn Ribe

Canyon ride ’99 – Beachwood Sparks

Heartlow – Jane Weaver

Karen O – Sun June

Minneapolis cold – Ron Pope & Lydia Luce

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.