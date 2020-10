Nå åpnes Domkirken for publikum

I helgen åpnes Domkirken for publikum. Da kan du kikke ned i krypkjelleren og se om du får øye på beinrester, tenner og kistekanter.

Arkitektene Live Gram og Per M. Schjelderup inspiserer byggearbeidene inne i Domkirken sammen med byggeleder Bengt Frantzen. I helgen skal også publikum slippe inn for å se. Foto: Jon Ingemundsen

– Det er kaldt her. Enda kaldere enn vanlig. Men det vil bli bedre – og ikke minst mer stabilt – når vi er ferdige, sier Live Gram.

Sammen med sivilarkitektkollega Per M. Schjelderup viser hun oss rundt inne i Stavanger Domkirke. Katedralen er stengt, og sånn vil det være fram til 2023. Da skal det store rehabiliteringsprosjektet være ferdig. Men i helgen åpner de for omvisninger for skuelystne, og de vil komme rett inn i et byggeprosjekt.

På utsiden jobber fagfolk med kleberstein, sementfuger, kalkmørtel og spor av sur nedbør og alt det som tærer på de murte veggene. Alt sjekkes, mye fikses og fasaden vil få seg en kraftig oppgradering. På innsiden av kirken er det meste tatt ut, blant annet prekestolen, alterringen og de fleste tretavlene (epitafiene). Alt får et slags spa-opphold før de settes tilbake i toppform. En rekke støpejernsvinduer er tatt ut for restaurering og midlertidig erstattet av sponplater. Det mest iøynefallende skjer imidlertid under føttene på folk.

Nå jobbes det med å fjerne det gamle furugulvet – som skal legges tilbake etterpå. Opp mot 70 prosent skal etter planen gjenbrukes, eter at gulvplankene er høvlet ned.

Fakta Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. En helhetlig restaureringsplan for anlegget ble utarbeidet i 2013 av Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as. Denne vil ligge til grunn for planlegging og gjennomføring av de videre restaureringsarbeidene. Prosjektet har en prislapp på rundt 320 millioner kroner. Sivilarkitektene Live Gram og Per M. Schjelderup leder arbeidet i samarbeid med kommunen, kirkevergen og Arkeologisk museum. Les mer

– Materialene har holdt seg godt. Her er det ingen grunn til ikke å bruke mye av gulvet på nytt. Dette er både i tråd med antikvariske prinsipper og tidsånden. Noe må byttes ut, men 70 prosent av gulvet vil folk ha tråkket på før, sier Per M. Schjelderup.

Lukker krypkjelleren

Under gulvet i kirkeskipet har det vært en krypkjeller. De som har krøpet inn her, har først og fremst truffet på jord og stein. Men Domkirkens gulv er også en gammel gravplass, så også kistekanter, tenner og beinrester finnes her. Vi har regnet med utgravinger, men det ligger foreløpig ikke an til annet enn opprydning og kartlegging av funn på overflaten.

– Vi vet at det er mye av interesse der nede. Riksantikvaren, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Arkeologisk museum i Stavanger er delaktige i vurderingene som kan og bør gjøres i denne sammenheng, men det er Riksantikvaren som avgjør det hele, sier Live Gram.

Når arkeologene er ferdige med sitt, skal krypkjelleren fylles igjen med pukk og et isoleringsmateriale laget av resirkulert glass. Til slutt skal det legges vannbåren varme før furugulvet kommer tilbake.

– Gulvet bærer preg av mange, mange års bruk. Etter restaureringen kommer det til å være lysere, noe folk vil legge godt merke til. Tregulvet gir katedralen vår et lunere preg enn mange andre tilsvarende bygg, sier Per M. Schjelderup.

Under gulvet er det nå en krypkjeller. Når arkeologene er ferdige, skal denne fylles igjen. Foto: Jon Ingemundsen

Rundt 70 prosent av gulvbordene i Domkirken skal tilbake på plass. Foto: Jon Ingemundsen

Her skal publikum få gå denne helgen for å se arbeidet inne i Domkirken. Foto: Jon Ingemundsen

Lys og varme

For varme er et av hovedprosjektene i Domkirken og også en av de mest komplekse oppgavene. Oppvarmingssystemet skal ikke bare gi kirkegjengerne er mer behagelig opplevelse. Den skal først og fremst sørge for at alt interiøret og hele kirkebygningen ivaretas i lang tid fremover. Tretavler, orgel og alt som tilhører innsiden av bygget vil få det langt bedre når det nye og mer tilpassede oppvarmesystemet er på plass.

I hele restaureringsprosjektet er det mange ulike hensyn som skal veie opp mot hverandre. Arkeologi, arkitektur, krav til tekniske anlegg, vern, bruk, praktiske løsninger, estetikk og ikke minst hensynet til framdriften skal vurderes opp mot hverandre. Gram og Schjelderup skryter av samarbeidsånden i prosjektet og en dyktig prosjektledelse, men de sier også at det hele er enormt komplisert.

– Det er helt uunngåelig, for vi har veldig mange hensyn å ta. Det tar lang tid, det koster mye penger, det er naturlig nok et byråkrati knyttet til en del prosesser. Noen ganger er det litt frustrerende. Men vi ser at det virker, at sluttresultatet vil bli veldig bra, sier Schjelderup.



Fagfolk går over alle dekorasjoner og all steinen som Domkirken består av. Foto: Jon Ingemundsen

De nederste vindusrekkene i kirkeskipet er tatt ut og får en dose omsorg før de skal tilbake på jobb. Foto: Jon Ingemundsen

Bruk – ikke museum

– Kirken skal brukes. Den skal ikke bli et museum. Det er viktig å huske på, sier Live Gram, som forteller om hvordan noen av glassvinduene får et ekstra lag med glass på innsiden, for å stoppe noe av varmetapet og noe av den kjølige trekken.

Framme i koret blir det laget en trapp ned til kjelleren slik at det blir lettere å forflytte seg mellom oppe og nede. Også brannsikkerheten skal bedres mange hakk. Nytt sprinkleranlegg skal inn, det gamle elektriske anlegget skal byttes ut og slukkeutstyr og adgang for brannvesenet vil bli betraktelig bedre.

Alterringen er tatt bort og avslører forskjellen på «brukt» og «ubrukt» gulv. Det lyse gulvet ligger mye nærmere fargen gulvet vil få etter rehabiliteringen. Foto: Jon Ingemundsen

George Murphy og Bjørn Idland bruker dagene på å fikse stein, fuger og alt som holder Domkirken sammen. Foto: Jon Ingemundsen

Prosjektet er omfattende – for å si det mildt. Og tross god, detaljert planlegging dukker det alltid opp noe. Byggeleder Bengt Frantzen beskriver tidsplanen som «utfordrende», uten at han kan si om det ender med forsinkelser.

– Vi sikter på åpning i 2023, som planlagt, sier han.

– Til og med etter åpningen vil det nok gjenstå noe arbeid, men det vil være småting, sier Live Gram, før Per M. Schjelderup gjentar et slags mantra for prosjektet.

Og det viktigste er at alt Domkirken skal være i toppform til byjubileet i 2025.

– Domkirken skal stå i minst 1000 år til, så vi skal og må gjøre dette arbeidet skikkelig.

Omvisningene 24. og 25. oktober krever påmelding, og det er begrenset plass. Informasjon om dette finner du på nettsiden Domkirken2025.no.