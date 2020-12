Samling verdig en stor artist

Skal man bedømme en boks som denne, er innpakningen like viktig som innholdet.

I 2010 ble Jahn Teigen utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han har to ganger mottatt Spellemannprisens hederspris, han er innlemmet i Rockheim Hall of Fame og det er reist en statue av ham i Tønsberg. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Jahn Teigen: «Ikke som alle andre» (C + C)

Initiativtaker John Richard Stenberg og plateutgiver Christer Falck og har jobbet lenge og grundig med å kartlegge solokarrieren til Jahn Teigen. De endte med 20 cd-er og et hefte på 146 sider.

I forordet forteller Anita Skorgan om sitt første stevnemøte med Teigen. Hun hadde kledd seg i noe grått og diskré, han åpnet døra i fotsid leopardkåpe, tøfler og store popstjernesolbriller.

Om noen er større enn livet, var Jahn Teigen en av dem.

Fakta Jahn Teigen Bakgrunn: Født 27. september 1949 i Tønsberg. Død 24. februar 2020 i Ystad i Sverige. Utgivelser: «Teigen synger Falsk» (med Herodes Falsk, 1975), «Teigens tivoli» (1977), «This year's loser» (1978), «En dags pause» (1979), «Mentalkrem» (1980), «Klar dag/instamatik» (1982), «Cheek to cheek» (med Anita Skorgan, 1983), «Klovn uten scene» (1988), «Esilio paradiso» (1992), «Rondo» (1993), «Lys» (1996), «Magnet» (2000), «Utkledd som meg selv» (2004). I tillegg kommer plater med Popul Vuh/Popul Ace, Prima Vera og The Enemies. Les mer

Noen av oss er gamle nok til å forbinde fjortis-tiden med Jahn Teigen i Popol Vuh, syngende «Queen of all queens» på en scene. Andre vil kunne strekke hukommelsen tilbake til Teigen som vokalist i norske The Enemies, britiske Red Squares og israelske Lions of Judea.

Og om du ikke så det på tv den gang det skjedde, er skjelett-drakten hans under den skikkelig fæle Melodi Grand Prix-låten «Voodoo» fra 1976 en del av vår nasjonale hukommelse.

Siden nådde han heroisk berømmelse med sine nill points for «Mil etter mil» i den internasjonale MGP-finalen i 1978. Vi liker en vinner, men elsker en god taper.

Han nådde et stort publikum i trioen Prima Vera, og det korte ekteskapet med Anita Skorgan sendte kjendisstatusen til himmels.

I 1983 ble den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen holdt i München. Jahn Teigen deltok med «Do re mi» og endte på niende plass. I koret finner vi fra venstre Anita Skorgan, Mette Aamot, Nina Bayer og Siri Lenning Frømyr. Foto: Inge Gjellesvik/NTB

På Spotify er det sangen «Det vakreste som fins» som gjør det best, med 8,6 millioner avspillinger. «Optimist» ligger ikke langt etter, og «Glasnost», «Min første kjærlighet», «Adieu» og «Gi meg fri» når sine lyttere.

Samtidig er det ikke alt som har tålt tidens tann. 1977 var året som ga oss plater som «The Clash», «Low», «My aim is true», «Rumours», «Bat out of hell», «Exodus», «Saturday night fever», «Never mind the bollocks, here’s the Sex Pistols» – og «Teigen’s tivoli».

Greit nok, sammenlikningen er urettferdig, og jeg kjøpte platen da den kom. Og gikk på showet.

Fra 90-tallet og framover havnet Teigen mer på sidelinja, selv om det alltid var plass til ham på Norsktoppen. Hvert av disse albumene endte med en fin ballade, og «Midt i tida» fra «Esilio paradiso» (1992) ville med litt mer muskler lignet mistenkelig på Ulf Lundells «Öppna landskap».

«Rondo» (1993) er unntaket. Platen burde sluttet med «Underveis», en kraftballade med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Isteden slenger Teigen på «Wheels in motion» lagd til sykkel-VM. Ikke verre enn andre mesterskapssanger, men ille nok.

Han er tilbake på sporet med juleplaten «Lys» (1996), der siste kutt er «Deilig er jorden» sunget passe dempet. Avslutningen «Sterk» på albumet «Magnet» (2000) er som den skal være, og «Skål for livet» fra «Utkledd som meg selv» (2004) kunne stått som et vakkert punktum for Teigen.

Imidlertid vendte han tilbake med tre singler, senest fjorårets «Ikke som alle andre» for å markere fylte 70 år. Slett ingen dårlig låt, og et selvfølgelig navn på denne boksen.

I 2006 flyttet han til Skåne for å slippe kjendislivet i Norge. Han led av alvorlig leddgikt og døde på sykehuset i Ystad 24. februar i år. Bisettelsen fra Tønsberg domkirke ble vist direkte på NRK.

I tillegg til 13 soloalbum, en samleplate og et konsertalbum på dvd får vi her en plate med Grand Prix-bidrag, en plate med sanger han har vært med på og tre plater med singler og rariteter.

Disse siste starter med The Enemies-singlene og fortsetter med musikalkutt, reklamelåter, et ungdomsdikt fra Karl Marx, fotballsanger, opera og mye mer.

Det er en overflod å kose seg med her, i hvert fall hvis du har hatt sans for en viss herre fra Tønsberg. Hør for eksempel «Tiden blir skrudd», «Jeg gi’kke opp», «Smil» og «Ikke som alle andre».

Eller hva med Tre Små Griser-singlen «Pappa, jag vill ha en italienare»?