Hans farvel til sønnen

Justin Townes Earle døde 38 år gammel. Dette er farens hyllest til ham.

Steve Earle og sønnen Justin Townes Earle var begge låst fast i hjembyen Nashville på grunn av pandemien. 20. august døde J.T. av en overdose. Foto: New West

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Steve Earle & The Dukes: «J.T.» (New West)

4. januar ville Justin Townes Earle, kalt J.T., fylt 39 år. Så langt kom han ikke. Han døde av en overdose i Nashville 20. august. I likhet med faren Steve Earle hadde han begynt misbruket i unge år.

J.T. var Steves førstefødte, et resultat av det tredje av sju ekteskap. For better or worse, right or wrong, I loved Justin Townes Earle more than anything else on this earth, skriver Steve Earle og hyller ham på den eneste måten han vet om: Ved å synge.

Ti av sangene er hentet fra katalogen til sønnen, flotte og røffe viser med dype røtter som både far og sønn elsket.

Den 11. og siste er «Last words», Earles fortelling om sønnen fra fødselen og fram til de siste ordene han sa til faren dagen han døde: I love you, too.

Mens han uanstrengt framfører sønnens americana, er det så vidt Earle orker å komme seg gjennom sin egen sang. Den er et minneord, en sang ved graven. Så sår og vond som det går an.

Beste spor: «Maria», «Far away in another town», «Harlem River blues».