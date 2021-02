Lunken thriller om iskald telttur

Et par ignorante byaser drar på telttur i den svenske ødemarka, men blir snart jaktet på av en ukjent fiende. Det er verken særlig underholdende, oppfinnsomt eller engasjerende.

Et ikke spesielt sjarmerende samboerpar jaktes på av en ukjent snikmorder i «Red Dot». Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén

Kine Hult Journalist

Red Dot

Svensk thriller. Regi: Alain Darborg. Aldersgrense: 16 år. Tilgjengelig på Netflix fra 11. februar.

Overlevelsesthrillere kan være gøyale. Den svenske Netflix-filmen «Red dot» befinner seg definitivt innenfor denne sjangeren, men har en del graverende mangler som gjør at det blir vanskelig å engasjere seg i den.

Hovedpersonene er det unge paret David og Nadja. De er forelska og søte i den første scenen, men når vi hopper noen år fram i tid, er hun rasende fordi han overlater alt husarbeidet til henne. For å bøte på skaden overrasker David henne med å sykemelde seg fra jobben, sånn at de kan dra på en telttur nord i landet sammen. Se på nordlyset og bare være i naturen og sånt. Man skulle kanskje tro at det ville vært lettere å sette på en klesvask av og til, men ok. De drar av gårde, og får straks en følelse av å ikke være spesielt velkomne i bygda. Noen skriver rasistiske meldinger på turistenes bil, og Nadja hevner seg på de antatt skyldige ved å skrape opp bilen deres.

Noen timer senere ser det ut til at de med riper i lakken har overreagert noe aldeles, for mens de to turistene ligger der i teltet og ser på nordlyset, får de øye på den røde prikken fra et lasersikte. Snart flykter de gjennom den frosne, ugjestmilde naturen, mens spesielt mannen i forholdet klager og syter og ikke orker mer.

Etter hvert som handlingen utvikler seg, framstår David stadig mer som en tafatt og unnvikende tosk, og det blir ikke lettere å føle sympati med ham etter hvert som hendelser fra fortiden kommer for en dag. Det hele kulminerer i en merkelig, treig slutt, som innledes av en malplassert «forresten, dette har også skjedd»-sekvens. Det virker i overkant oppkonstruert, og er også ganske klønete gjennomført. Det virker mest av alt som en halvhjertet resirkulering av momenter fra andre og bedre filmer.