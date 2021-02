Medrivende fortelling om menneskelig fornedring og ukuelig styrke og verdighet

BOK: På dryge to tusen romansider har Fartein Horgar nå fortalt den brokete historien fra de danske koloniene i Vestindia, 1672–1917.

Fartein Horgar er med «Svart babel» i mål med sitt fembinds romanverk om Danmark-Norges kolonitid. Foto: Aschehoug forlag

Jan Askelund

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fartein Horgar: Svart Babel. Roman. 398 sider. Aschehoug.

1917 er et historisk merkeår. Da meldte USA seg militært på i det som skulle bli vendepunktet i første verdenskrig – og i vår del verden forårsake sammenbruddet av en rad dynastier – det russiske etter revolusjonen, keiserrikene Tyskland og Østerrike-Ungarn, samt det osmanske riket da krigen var over.

I egne nære farvann kjøpte USA i samme 1917 også de danske koloniøyene St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Den gang, i 1917, var ikke akkurat dét noen verdenshistorisk begivenhet, men overtakelsen betegnet i alle fall slutten på et flere hundre års uhyggelig dansk kolonivelde i Karibia, som i årene 1672–1917 hadde sin del av norske deltagere og profitører, fra sjøfolk til plantere, administratorer og slaveholdere.

«Svart Babel» er avsluttende bindet i en hel Vestindia-kvintett og dekker gjennom tre generasjoner utviklingen fra seint 1850-tall fram til overdragelsen av de forfalne koloniene i en tid som både økonomisk og politisk er i ferd med å løpe fra dem. Som i tidligere bind står de kvinnelige hovedpersonene for overlevelseskraften, mens det gjerne er de mannlige karakterene som får fekte tydeligst for sin ytre bekreftelse: En av romanens «halvkastekaribiere» strekker det sågar så langt som å dra til Frankrike for å bli maler, men «mislyktes i å bli europeer».

Gjennom hundreårs tjener- og slaveforhold har den negroide (og til sist indisk-«importerte arbeidskraften») blitt så oppblandet at hele befolkningen er mer eller mindre i slekt med hverandre på kryss og tvers. Men samme hvor lys i huden en etterkommer etter negerslave og europeisk slaveholder har blitt, samme hvor lang tid det har gått siden det formelle slaveriet ble opphevet, og samme hvor høylytt han insisterer på at han «faen ikke er neger», slipper han aldri unna sitt rasestempel.

«Svart Babel» er ikke helt uten språklige og stilistiske pletter, men som de foregående bindene er den en medrivende fortelling om menneskelig fornedring og ukuelig styrke og verdighet, om kjærlighet og svik under pisk og nådeløs himmel, om slit og brennevinsdrikking, i et raseblandet Babylon, som forblir «svart». (Og den har en rekke finurlige referanser til både autentiske og fiktive personer, som demonstrerer at Horgar har gjort sin «research».)