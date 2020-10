«Begrav ikke den beste muligheten vår til å få vite mer om byens og kirkens historie!»

En allianse på 13, blant annet ordføreren og biskopen, har skrevet brev og ber Riksantikvaren ombestemme seg og slippe arkeologene til under Domkirken.

I helgen var Stavanger Domkirke åpen for omvisninger. Her kunne folk blant annet se ned i krypten under gulvet. Foto: Anders Minge

Om fem år feirer Stavanger by og Stavanger domkirke sitt 900-årsjubileum. Vi henvender oss nå på vegne av både kirken og byen for å be om en gave til jubileumsåret.

Slik åpner brevet som sendes fra Stavanger til riksantikvaren. Det er signert av 13 interessenter: Biskopen, ordføreren, Stavanger kirkelige fellesråd, Arkeologisk museum, Museum Stavanger, Stavanger kommune (kulturavdelingen), Byarkivet, seksjon for bevaring og formidling, HIFO Rogaland, Byhistorisk forening, Rogaland historielag, GuideCompaniet, Byantikvaren i Stavanger og Statsarkivet Stavanger.

Denne helgen kunne publikum komme inn i Stavanger Domkirke, som er stengt for rehabilitering, for å se på prosjektet. Det store prosjektet til rundt 320 millioner kroner skal være ferdig helt ferdig til byjubileet i 2025, men kirken skal åpnes for bruk i 2023.

Da fikk de skuelystne også et glimt av hva denne saken og dette brevet egentlig handler om.

Foto: Anders Minge

Akkurat nå er store deler av tregulvet fjernet, og det som ligger i krypten under gulvet har blitt et hett diskusjonstema. Domkirken står på det arkeologer mener er et meget interessant område som kan gi flere svar på både byens, kirkens og kanskje landets historie.

Derfor ønsker mange en arkeologisk utgraving, før gulvet legges tilbake. Riksantikvaren har imidlertid vurdert dette som uforsvarlig, og ønsker en såkalt in situ-bevaring. Det betyr i korte trekk at det som ligger i grunnen blir bevart ved at det blir liggende. Planen er å fylle igjen med glasopor (resirkulert glass) og så et betongdekke. Oppå betongen legges vannbåren gulvvarme og til slutt gulvbordene på toppen.

Et sjokk for historieinteresserte

I brevet til Riksantikvaren står det blant annet:

I sitt omgjøringsvedtak fra den 9. september i år avgjør Riksantikvaren at massene skal fylles på og gulvet lukkes uten noen form for arkeologisk undersøkelse på forhånd. Dette vedtaket kom som et sjokk på alle historieinteresserte og historie-fagmiljøer i Stavanger og Rogaland.

Nesten på gråten

Beslutningen om å ikke foreta en arkeologisk utgraving har altså falt i dårlig jord hos mange i Stavanger. Styreleder Birger Lindanger i Rogaland Historielag forteller hvordan de reagerte på nyheten om at det ikke ble arkeologiske utgravinger.

– Vi bruker sjelden store ord i historielaget, men dette er dramatisk og sjokkerende. Flere av våre folk var nesten på gråten da vi fikk høre dette. Først er argumentet penger. Så er det tid, før det til slutt er sikkerhet. Fagfolk mener imidlertid dette kan løses. Da er det hårreisende at det ikke blir gjort.

Her ligger både historien og stridens eple begravet. Skal det graves under gulvet, eller skal det ikke? Foto: Anders Minge

Foto: Anders Minge

Et viktig poeng for Lindanger er at det ikke bare er Stavangers historie som kan belyses i dette prosjektet.

– Det har helt avgjort nasjonal interesse. Det finnes for eksempel en hypotese om at kristendommen kan ha vært på vei mot Norge allerede på 700-tallet. Her kunne vi fått ny kunnskap på dette feltet. Vi har også lite dokumentasjon på vår eldre historie. Det burde vært selvklart at vi benyttet denne anledningen, før dette gulvet blir lukket.

Historielaget er blant dem som har signert brevet som nå sendes til riksantikvaren. Sist uke reagerte både ordfører, flere politiske partier, biskopen og Arkeologisk Museum på avgjørelsen. Også disse står som avsendere på brevet til riksantikvaren.

Ikke forsvarlig

Elisabeth Dahle, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, har tidligere forklart avgjørelsen slik:

– Geoteknikere fra Mulitconsult har observert setninger i bygningen, og signalisert at risikoen ved å arbeide og oppholde seg i krypkjelleren er høyere enn tidligere antatt. Riksantikvaren mener at arkeologiske utgravinger i krypkjeller ikke er forsvarlig og at personsikkerhet alltid må veie tyngst. Det å gjennomføre en full arkeologisk utgravning av krypkjelleren har ikke på noe tidspunkt vært et reelt alternativ.

Sean Dexter Denham, (Arkeologisk museum), Per. M. Schjelderup og Live Gram fra arkitektkontoret Schjelderup & Gram viste folk rundt i Domkirken i helgen. Foto: Anders Minge

De begrensete undersøkelsene som nå ble stoppet kunne gitt ny kunnskap om Stavanger domkirke og byens tidligste historie.

– Vi forstår godt at man har lyst til å gjøre undersøkelser her, men vi mener at sikkerhet for personell og risiko for skader på kirken må vurderes som viktigere. Stavanger domkirke er Norges best bevarte domkirkebygg fra middelalderen. Vi har vurdert at siden de arkeologiske kulturlagene i krypkjelleren i domkirken kan bevares på stedet, og sikkerhetsforanstaltningene ved en utgraving er så krevende både tidsmessig, økonomisk og med potensielle skader for kirkebygningen, så veier det tyngre enn å gjennomføre en arkeologisk undersøkelse, forklarte Dahle til Aftenbladet.

Norsk institutt for kulturminneforskning har påklaget vedtaket til riksantikvaren. Her er det imidlertid en uklarhet rundt om de har mulighet til å klage. Spørsmålet om NIKUs klagerett ligger nå til behandling hos Klima- og miljødepartementet.

En tapt sjanse?

Stavanger-alliansen mener imidlertid at Riksantikvaren må gå en ny runde på dette. Et av argumentene i brevet er at selv om ingenting forsvinner fra jorden under Domkirken, er det uklokt å ikke benytte muligheten nå.

Det er svært lite sannsynlig at vi får en like god sjanse i fremtiden, og vi risikerer at sporene er tapt for alltid.

Skulle det en gang i fremtiden likevel bli mulig å komme til igjen, må den tidens arkeologer først grave ut tonnevis av påfylt masse, før de igjen står på «bar bakke» der vi er i dag – og da er de praktiske vanskelighetene til gjengjeld akkurat de samme som i dag, men vi risikerer at det arkeologiske materialet er i langt dårligere stand. Det blir altså en vesentlig dyrere utgravning enn den ville være nå, med de samme problemene, og potensielt med dårligere resultat.

Dette er ingen tjent med.

Til slutt ber avsenderne om en gave til byjubileet:

I 1925 var altså bispesetet på sett og vis landets jubileumsgave til Stavanger. Hvis byen også til 900-årsjubileet i 2025 kan håpe på få et ønske oppfylt, er vi ikke i tvil om hva vi vil be om: Begrav ikke den beste muligheten vår til å få vite mer om byens og kirkens historie!

Med dette ber vi om at Riksantikvaren opphever vedtaket av 9.9.